Pronostico Southampton-Fulham: il tabù è sfatato

Southampton-Fulham è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il pareggio sul campo del West Ham ha permesso al Southampton di non essere l’unica squadra nella storia della Premier League ad aver fatto meno di undici punti in classifica. Sì, perché c’era la possibilità di infrangere questo record negativo, ma così non è stato. Un punto che non serve a nulla, ovviamente, se non per questo motivo qui. E la voglia è quella, adesso, di chiudere in maniera dignitosa la stagione. Non sarà semplice.

Il Fulham è una delle pochissime squadre della Premier League che quest’anno non ha battuto, tra andata e ritorno, il Southampton. Anche questo, vista la classifica dei padroni di casa, si potrebbe considerare come un record negativo. Un tabù, insomma, per gli ospiti. Che no, non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione ma che, dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite vorrebbero sicuramente regalare un mezzo sorriso ai propri tifosi. E l’occasione adesso è quella giusta.

Il Southampton in casa non vince dallo scorso mese di dicembre e poi ha collezionato un solo pareggio in mezzo ad una marea di sconfitte. E nel pomeriggio di sabato ne dovrebbe arrivare un’altra.

Come vedere Southampton-Fulham in diretta tv e in streaming