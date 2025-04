Pronostico Nantes-Tolosa: una vittoria per la salvezza

Nantes-Tolosa è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

A quattro giornate dal termine del campionato il Nantes, con i suoi 31 punti in classifica, non è ancora sicuro di aver raggiunto la salvezza. E, di questo traguardo, non è sicuro nemmeno il Tolosa anche se di punti fino al momento ne ha conquistati 34. E siccome ci sono diverse squadre in mezzo, e quella che al momento sarebbe retrocessa ne ha 27, gli ospiti possono stare sereni. Il più ormai è stato fatto.

Ed è per questo motivo che i padroni di casa assaporano l’aggancio in classifica che vorrebbe dire anche prendersi una grossa fetta di permanenza nel massimo campionato francese anche il prossimo anno. Dopo il pareggio contro il Psg, che ha dato senza dubbio una grossa iniezione di autostima nonostante i parigini abbiano da un pezzo vinto lo scudetto, e forte di tre risultati positivi nelle ultime cinque, il Nantes sogna il colpo grosso che vorrebbe dire affrontare poi le ultime tre giornate con maggiore tranquillità e con la consapevolezza, ormai, di aver raggiunto il proprio obiettivo. Una gara che quindi ci appare abbastanza decisa, indirizzata verso una vittoria dei padroni di casa anche per via dello stato di forma del Tolosa: nelle ultime cinque partite per gli ospiti sono arrivate altrettante sconfitte. Momento nerissimo, che durerà anche dopo il pomeriggio di domenica.

Come vedere Nantes-Tolosa in diretta tv e in streaming

La sfida Nantes-Tolosa, in programma domenica alle 17:15, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Vittoria interna che vorrebbe dire conquistare una grossa fetta di salvezza. Questo ci dice questo match: il Nantes, in un match da vincere per forza, non mancherà l’appuntamento più importante della sua stagione.

Le probabili formazioni di Nantes-Tolosa

NANTES (3-5-2): Carlgren; Castelletto, Pallois, Zeze; Amian, Augusto, Centonze, Lepanant, Cozza; Abline, Simon.

TOLOSA (3-5-2): Restes; Sidibe, Cresswell, Akdag; Donnum, Casseres Jr, Sierro, Suazo; Magri, Gboho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1