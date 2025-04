Pronostico Marsiglia-Brest: secondo posto in cassaforte

Marsiglia-Brest è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, il Marsiglia, vittorioso la scorsa settimana in casa contro il Montpellier, è secondo in classifica, a parità di partite con gli altri. Si potrebbe ritrovare fuori, in attesa del proprio match, ma domenica sera, dopo l’impegno in casa contro il Brest, gli uomini di De Zerbi potrebbe stare certi, per almeno un’altra settimana, di essere dentro la zona per la prossima Champions League. Sì, proprio così.

Contro un Brest sereno in classifica, che grazie a quattro risultati utili nelle ultime cinque si è tirato fuori da ogni lotta per la retrocessione, i padroni di casa possono sicuramente sfruttare le motivazioni importanti, e le qualità tecniche decisamente di un altro livello, per vincere la partita e restare come detto alle spalle del Psg. C’è anche un altro fattore che andando a vedere i numeri è da considerare: il Brest, nonostante abbia, come detto, una posizione di classifica abbastanza serena, in questa stagione ha preso 49 gol e ha una delle peggiori difese del campionato. E siccome lì davanti, il Marsiglia, al momento riesce a trovare le giocate giuste con semplicità, ci aspettiamo un’altra larga vittoria da parte dei padroni di casa.

Come vedere Marsiglia-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Brest, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Le qualità tecniche contro una delle peggiori difese del campionato faranno la differenza. Vittoria semplice del Marrsiglia contro un Brest che attende solo le vacanze. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Brest

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Merlin, Garcia, Kondogbia, Murillo; Rongier, Hojbjerg, Henrique, Rabiot; Greenwood, Gouiri.

BREST (4-2-3-1): Coudert; Haidara, Le Cardinal, Chardonnet, Fernandes; Magnetti, Lees-Melou, Camara, Pereira Lage; Ajorque, Sima.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1