Masters 1000 Madrid, i pronostici di sabato 26 aprile

Tutti i match in programma alla Caja Magica nella giornata di sabato 26 aprile: pronostici e favoriti per l’accesso al turno successivo del torneo.

Ci sarà tanta Italia, a Madrid, nel primo giorno di questo lungo fine settimana tutto tennis e Caja Magica. Oggi, infatti, saranno ben 5 gli italiani in campo sulla terra rossa iberica. Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi hanno superato il primo turno e si apprestano a giocare il loro secondo match nella capitale spagnola.

Per Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, entrambi teste di serie nel Masters 1000, si tratterà di un esordio. E sarà interessante capire come si metteranno le cose per tutti loro, considerando che il Mutua Madrid Open è rimasto orfano del principale favorito per la vittoria. Carlos Alcaraz si è ritirato alla vigilia del suo esordio, che sarebbe dovuto avvenire ieri, ragion per cui gli equilibri sono ora completamente stravolti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, adesso, cosa potrebbero riservarci i match in cui saranno coinvolti i nostri portacolori nella giornata odierna.

Le quote ci dicono, tanto per cominciare, che Matteo Berrettini è favorito nella gara contro Marcos Giron. Non in maniera netta, però, quindi non c’è da aspettarsi una vittoria di misura. Se in buona forma, comunque, come nel match a Montecarlo contro Sascha Zverev, potrebbe riuscire a spuntarla e accedere al turno successivo. Sperando, naturalmente, che i problemi al piede destro, riscontrati durante il Rolex Master, siano ormai completamente archiviati.

Mutua Madrid Open: gli altri pronostici di sabato 26 aprile

Leggermente favorito è anche Lorenzo Musetti, che a Madrid esordirà contro Tomás Martín Etcheverry. Il carrarino è reduce da un gran bell’exploit a Madrid, ma questo match, alla luce del fatto che anche l’argentino ha molta dimestichezza con la terra rossa, si preannuncia sostanzialmente equilibrato. E, in quanto tale, dall’esito un po’ incerto.

Non avrà vita facile neppure Lorenzo Sonego, che al secondo turno di Madrid ha beccato nientepopodimeno che Alex de Minaur. Le quote non lo danno come favorito, anche perché il bilancio degli head to head è completamente a favore dell’australiano. Torna in campo coi favori del pronostico, invece, Luciano Darderi, che ha buone possibilità di battere Frances Tiafoe. Di recente è parso più in forma e più in palla dello statunitense, quindi, perché no?

Le quote non sorridono, al contrario, a Matteo Arnaldi, che dovrà vedersela con Novak Djokovic. Benché il serbo non sia reduce da un inizio di stagione poi così brillante, la sua esperienza sulla terra rossa potrebbe fare la differenza. Con buona pace del tennista sanremese, che eventualmente lascerebbe Madrid con la consapevolezza di aver fatto pace, almeno in parte, con il mattone tritato.

Vincenti delle altre sfide di sabato 26 aprile 2025

Baez (in Baez-Džumhur)

Majchrzak (in Diallo-Majchrzak)

Humbert (in Müller-Humbert)

Shapovalov (in Nishikori-Shapovalov)

Dimitrov (in Dimitrov-Jarry)

Draper (in Draper-Griekspoor)

Macháč (in Fearnley-Macháč)

Fonseca (in Fonseca-Paul)

Khachanov (in Khachanov-Opelka)

Tsitsipas (in Tsitsipas-Struff)