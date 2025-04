Pronostico Newcastle-Ipswich: succede sempre la stessa cosa

Newcastle-Ipswich è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Almeno un’altra settimana dentro la zona Champions League. Non persa nemmeno dopo la sconfitta larghissima contro l’Aston Villa. Anche inaspettata, visto che gli uomini di Emery venivano dal confronto contro il Psg che aveva tolto energie fisiche e mentali. Ma ci sta, una caduta per il Newcastle, dopo una serie infinita di risultati utili positivi.

L’importante è riprendere il cammino e questo succederà nel pomeriggio di sabato contro l’Ipswich, una squadra retrocessa da un pezzo che non può in nessun modo fare paura alla formazione di Howe, quinta in classifica, e che al momento sarebbe come detto – anche per via del quinto posto conquistato per il prossimo anno dal massimo campionato inglese – dentro la massima competizione europea. Questo tipo di partite, contro formazioni nettamente inferiori, Tonali e compagni non le hanno mai sbagliate e non lo faranno nemmeno adesso, visto che i punti contano moltissimo e permetterebbero di staccare un pass importante per il prossimo campionato.

Come vedere Newcastle-Ipswich in diretta tv e in streaming