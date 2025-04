Pronostico Lione-Rennes: riprende la corsa per l’Europa

Lione-Rennes è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’ha pagata eccome, il Lione, sia sotto l’aspetto fisico che mentale, l’eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester United nei tempi supplementari. Tre gol presi in pochi minuti sono un macigno che contro il St. Etienne, nel turno di Pasqua, hanno permesso ad una squadra che lotta per la salvezza di prendersi il malloppo e sperare ancora. Per il Lione, evidentemente, è cambiato tanto: anche se una vittoria contro il Rennes permetterebbe agli uomini di Fonseca di rimanere in corsa per una qualificazione Champions il prossimo anno.

Bisogna capire – e crediamo di sì – se quella enorme delusione sia stata del tutto metabolizzata. Mica facile riprendersi quando a sei minuti dalla fine sei avanti di due gol e vedi da vicino la semifinale e poi non vai nemmeno ai calci di rigore. Qualcosa si è rotto e Fonseca ha sicuramente lavorato in questa settimana sotto l’aspetto mentale, cercando di impartire alla sua squadra quella tranquillità che è mancata e che deve essere ritrovata. Il calendario arriva in aiuto, visto che il Rennes con i suoi 38 punti in classifica non ha nessuna possibilità: né di rischiare la retrocessione e nemmeno di guardare avanti, una stagione anonima, insomma. E il Lione questi tre punti se li prenderà.

Come vedere Lione-Rennes in diretta tv e in streaming

La sfida Lione-Rennes, in programma sabato alle 21:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 1.72 su Goldbet, Lottomatica e 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Riprende la corsa per l’Europa. Il Lione batterà il Rennes e si presenterà alle ultime uscite di campionato consapevole della propria forza. Sì, la sconfitta di Manchester è alle spalle.

Le probabili formazioni di Lione-Rennes

LIONE (4-2-3-1): Lucas Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Veretout, Tessmann; Cherki, Almada, Fofana; Mikautadze.

RENNES (4-2-3-1): Samba; Jacquet, Rouault, Brassier; Assignon, Matusiwa, Cisse, Fofana, Truffert; Tamari, Kalimuendo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1