Pronostici Bundesliga 26 aprile ore 15:30: può fare festa già in questo turno

La Bundesliga potrebbe essere il secondo tra i 5 top campionati europei ad incoronare la squadra campione. Il Bayern Monaco, dopo l’ennesimo passo falso del Bayer Leverkusen, è pronto a riprendersi il Meisterschale: sono 8, adesso, i punti di vantaggio nei confronti dei campioni in carica, nello scorso fine settimana fermati dal St. Pauli. Improbabile, a questo punto del torneo – mancano solo quattro giornate – una rimonta della squadra di Xabi Alonso, che ad Amburgo ha dato la sensazione di aver ormai gettato la spugna.

Kane e compagni potrebbero addirittura dare inizio ai festeggiamenti già in questo weekend. Sarebbe titolo in caso di successo con il Mainz e contemporanea non vittoria delle Aspirine con l’Augsburg. Vincent Kompany, dunque, spera in un “regalo” da parte dei cugini bavaresi, a patto che ovviamente i suoi uomini rispettino il pronostico contro i Nullfunfer. Il Bayern Monaco sabato scorso è tornato a vincere dopo tre partite, demolendo 4-0 l’Heidenheim e provando a dimenticare – si fa per dire – l’eliminazione dalla Champions League per mezzo dell’Inter. Probabile che ci riesca pure con il Mainz, involuto da un mese a questa parte: la squadra di Bo Henriksen ha mancato l’appuntamento con la vittoria per la quinta volta di fila (1-1 con il Wolfsburg) ed è scivolata al sesto posto. Rimanere in zona Europa è l’obiettivo dei biancorossi ma voltare pagina proprio in casa della capolista – dove tra l’altro il Mainz non vince dal 2016 – sarà davvero complicato.

Le previsioni sulle altre partite

E il Bayer Leverkusen? Le Aspirine faranno in modo di tenere ancora viva la corsa al titolo, anche se dovranno vedersela con un avversario in gran forma come l’Augsburg.

I bavaresi domenica scorsa hanno fermato l’Eintracht Francoforte (0-0), hanno incassato solo una sconfitta da gennaio in poi e pur essendo decimi possono ambire ad una storica qualificazione europea. Leverkusen favorito ma non sarà affatto una passeggiata per i campioni in carica. Vittoria alla portata invece per il Borussia Dortmund, rientrato ufficialmente in corsa per il quarto posto. Grazie al pirotecnico 3-2 sul Borussia Monchengladbach, i gialloneri si sono portati a -4 dal Lipsia e contro un Hoffenheim quasi salvo non possono commettere passi falsi.

A proposito del Gladbach: i Fohlen, attualmente noni, sognano il ritorno in Europa e dovrebbero spuntarla in casa del fanalino di coda Kiel, la cui massima aspirazione è evitare la retrocessione diretta, assicurandosi un posto nello spareggio con la terza classifica di Zweite Liga. Vittoria non scontata, in ogni caso, per la squadra guidata da Gerardo Seoane: gli anseatici credono nella salvezza e l’hanno appena dimostrato andando a pareggiare in casa del Lipsia. Il Friburgo, infine, dovrebbe tornare con almeno un punto in tasca dalla trasferta di Wolfsburg contro una squadra ormai fuori dalla corsa all’Europa: le maggiori motivazioni faranno la differenza in una gara da almeno un gol per parte.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Dortmund (in Hoffenheim-Borussia Dortmund)

Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Mainz)

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Augsburg)

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Kiel-Borussia Monchengladbach)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Hoffenheim-Borussia Dortmund

Bayern Monaco-Mainz

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayern Monaco-Mainz

Wolfsburg-Friburgo

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Wolfsburg-Friburgo è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

