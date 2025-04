Pronostico PSG-Nizza: la testa è alla Champions

Psg-Nizza è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La testa è alla Champions League e non potrebbe essere altrimenti. Il Psg, che come sappiamo ha già conquistato lo scudetto, la prossima settimana sarà impegnato contro l’Arsenal nella semifinale della massima competizione europea e il pensiero di Luis Enrique, giustamente, è rivolto solo ed esclusivamente a quel match.

Turnover ampissimo quindi contro il Nizza – dopo il pareggio di Nantes nello scorso fine settimana – in una gara che per la formazione ospite potrebbe anche decidere la stagione. I rossoneri infatti al momento sono quinti in classifica ma hanno la possibilità, da qui alla fine dell’anno, vincendole tutte, di andare a prendersi un posto in Champions League visto che la classifica è cortissima. L’affermazione contro l’Angers ha fatto finire il momento di crisi della squadra di Haise, che ha ritrovato il sorriso in un momento assai delicato. Ma per centrare il colpo grosso, vale a dire appunto la qualificazione alla massima competizione europea, quella che permette di avere un enorme incasso, serve continuità. E contro il Psg è da sfruttare sicuramente la situazione che si è venuta a creare.

Diciamolo chiaramente: il Nizza ha tutte le carte in regola – ma solo, ovviamente, per quello che il Psg dovrà cercare di fare nelle prossime due settimane – di uscire indenne dal Parco dei Principi. E crediamo che ci riuscirà.

Come vedere Psg-Nizza in diretta tv e in streaming

La sfida Psg-Nizza, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Con il pensiero rivolto alla Champions – anche il Nizza pensa alla qualificazione – gli ospiti possono riuscire a prendersi almeno un punto in questo match. Gara anche da almeno una rete per squadra. E, se amate il rischio, occhio anche al colpaccio esterno.

Le probabili formazioni di Psg-Nizza

PSG (4-2-3-1): Donnarumma; Neves, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Lee, Ramos, Doue.

NIZZA (4-2-3-1): Bulka; Abdelmonen, Ndayishimiye, Bard; Clauss, Boudaoui, Rosario, Abdi; Guessand, Boga; Laborde.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1