Pronostico Eintracht Francoforte-Lipsia: colpaccio e aggancio

Eintracht Francoforte-Lipsia è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non è sicuramente un momento felice per il Francoforte. Che sì, è terzo in classifica in Bundesliga ma che è uscito in maniera inaspettata dall’Europa League perdendo in casa contro il Tottenham. Un risultato, questo, che è stato pagato pure in campionato con il pareggio sul campo dell’Augusta.

La delusione, quindi, ha lasciato scorie e il Lipsia, una formazione importante, che ha dei giocatori importanti e che viene anche da tre risultati utili di fila, sente odore di vittoria e aggancio in classifica. Sì, perché sono tre i punti che dividono queste due squadre, e siccome adesso valgono doppio, si va verso la fine e il posto in Champions non aspetta nessuno, la sensazione è che possa vincere non solo la formazione che sta oggettivamente meglio, ma anche quella di certo maggiormente abituata a giocare questo tipo di partite.

Sì, il Lipsia, abituato ad affrontare squadre assai importanti nella massima competizione europea da diverse stagioni di seguito, sa sicuramente gestire meglio i momenti topici della partita. E questo è un fattore che nell’arco di questi 90′ che si possono rivelare decisivi, farà la differenza. Inoltre, a conferma di tutto questo, negli ultimi tre confronti tra queste due formazioni gli ospiti non hanno mai perso. Quindi finirà come il match dell’andata.

Come vedere Eintracht Francoforte-Lipsia in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Lipsia è in programma venerdì alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del LIpsia è quotata 2.95 Goldbet e Lottomatica e a 3.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

In una gara che così come all’andata ha regalato un gol per squadra e che li regalerà di nuovo, la vittoria del Lipsia ci sta. Gli ospiti annusano il colpaccio esterno con annesso aggancio in classifica.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Lipsia

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Larsson, Tuta; Gotze, Skhiri, Baoyha; Ekitike.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Nedeljokovic, Klostermann, Bitshiabu, Lukeba; Baku, Seiwald, Vermeeren, Baumgartner; Sesko, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2