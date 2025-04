Pronostico Leicester-Liverpool: si festeggia la Premier?

Leicester-Liverpool è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quando alle 17:30 di domenica pomeriggio il Liverpool scenderà in campo a Leicester, saprà se con una vittoria si potrebbe portare a casa la Premier o dovrà rimandare il discorso alla prossima settimana. Sì, perché qualora l’Arsenal – che ha 13 punti in meno – non dovesse vincere sul campo dell’Ipswich nel pomeriggio (e dopo la vittoria in Champions League crediamo possa succedere), i Reds, con i tre punti, si prenderebbero la vittoria del campionato inglese.

In ogni caso, comunque andasse a finire il match dei Gunners – che comunque a dire il vero devono difendere il secondo posto dall’assalto di un Newcastle davvero in forma – la squadra di Arne Slot ha messo da diverso tempo lo champagne in frigo ed è pronto a strapparlo. E domenica pomeriggio contro una squadra che non vince dal 26 gennaio e che prima del pareggio contro il Brighton aveva collezionato nove sconfitte di fila senza mai segnare, non ci saranno praticamente problemi a prendersi i tre punti. Anche perché i padroni di casa ormai conoscono anche il proprio destino, vale a dire una retrocessione dopo un solo anno nella massima serie d’Oltremanica.

Poco da dire, insomma, su questa partita. Le possibilità che il Leicester possa fare punti contro la squadra più forte e che ha pure il miglior attacco sono ridotte al minimo. Se ne ce stanno. E tutto questo lascia pensare che il Liverpool possa davvero riuscire a prendersi l’intera posta in palio e magari pure con una goleada.

Come vedere Leicester-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Leicester-Liverpool è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata a 1.23 su Goldbet, Lottomatica e a 1.22 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sfida a senso unico con la vittoria del Liverpool che non sarà mai in discussione. Il match inoltre si potrebbe sbloccare a favore della squadra di Slot già nel primo tempo. Gara, infine, almeno da tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Leicester-Liverpool

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Justin, Okoli, Coady, Thomas; Ndidi, Soumare; McAteer, El Khannous, Mavididi; Vardy.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Diogo Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3