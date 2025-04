Pronostico Fulham-Chelsea: derby londinese ad alta tensione

Fulham-Chelsea è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con la sconfitta incassata lunedì scorso a Bournemouth il Fulham potrebbe essere uscito definitivamente dalla corsa per un posto nelle prossime coppe europee. Passati subito in svantaggio – Semenyo ha colpito al 1′ minuto di gioco – gli uomini di Marco Silva non sono riusciti a riprendere le Cherries, rimediando così il terzo k.o. nelle ultime 5 giornate di Premier League, sempre in trasferta (l’ultimo successo fuori casa risale a febbraio). Così i londinesi sono scivolati al nono posto, raggiunti proprio dal Bournemouth a quota 48 punti.

Si è allontanata la zona Conference League: l’Aston Villa settimo ha 6 punti in più rispetto al Fulham, al quale servirà un finale di stagione perfetto per riavvicinarsi alle posizioni che contano ed evitare di chiudere per l’ennesima volta nella cosiddetta “terra di mezzo”.

Maresca spalle al muro

Il problema principale dei Cottagers è la scarsa continuità di rendimento. Ed il fatto che Robinson e compagni non siano riusciti, per esempio, a sfruttare l’entusiasmo per la vittoria sul Liverpool capolista ne è la prova.

Marco Silva si augura che l’aria di casa faccia bene ai suoi uomini, che a Craven Cottage hanno vinto le ultime due partite. Le motivazioni, in ogni caso, non dovrebbero mancare: il derby di Londra Ovest con il Chelsea è sempre molto sentito e atteso da queste parti. Una delle gioie più belle provate quest’anno è stata proprio la vittoria a Stamford Bridge nel Boxing Day, con il Fulham che si è imposto 2-1. Per i Blues, nonostante l’approdo in semifinale di Conference League – indolore la sconfitta di giovedì con il Legia, strapazzato 3-0 in Polonia – non è un momento facile: in campionato la squadra allenata da Enzo Maresca è reduce da due pareggi di fila, l’ultimo dei quali ha fatto parecchio rumore perché arrivato con l’Ipswich Town (2-2), che ha già un piede e mezzo in Championship. Proseguono, dunque, le critiche nei confronti del tecnico italiano: nel caso in cui non riuscisse a centrare il piazzamento Champions – il Chelsea è sesto – difficilmente sarebbe riconfermato.

Come vedere Fulham-Chelsea in diretta tv e in streaming

Fulham-Chelsea è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Chelsea ha perso solo due delle ultime 26 sfide con i “vicini di casa”, ma entrambe sono arrivate nelle ultime due stagioni. Le prestazioni poco brillanti dei Blues, reduci pure dal doppio impegno, fanno immaginare un derby più equilibrato del previsto, in cui non è da escludere che il Fulham riesca ad evitare quantomeno la sconfitta.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Fulham-Chelsea

FULHAM (4-3-3): Leno; Castagne, Bassey, Andersen, Robinson; Lukic, Pereira, Berge; Iwobi, Muniz, Sessegnon.

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Madueke, Palmer, Pedro Neto; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2