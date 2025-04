Pronostico Marsiglia-Montpellier: vittoria e retrocessione aritmetica

Marsiglia-Montpellier è una partita valida per la trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque sconfitte nelle ultime sette partite, uno spogliatoio che assomiglia ad una polveriera ed il terzo posto a rischio. Questa è la situazione, attualmente, in casa Marsiglia. E se la rocambolesca vittoria con il Tolosa (3-2) aveva calmato le acque per un po’, il tonfo nello scontro diretto con il Monaco (3-0) di sabato scorso ha gettato di nuovo nello sconforto la squadra di Roberto De Zerbi, la cui avventura sulla panchina del club francese sarebbe già ai titoli di coda: difficile, infatti, che l’ex tecnico di Sassuolo e Brighton rimanga per un altro anno dopo le forti turbolenze dei giorni scorsi.

L’allenatore italiano, considerando pure le ultime dichiarazioni alla stampa (“se parlo con voi dico cose folli”), è in rotta con parecchi dei suoi giocatori secondo i rumors. Da qui a fine campionato, tuttavia, cercherà di stringere i denti per non fallire quello che è l’obiettivo principale: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Con 5 giornate ancora da disputare, il Marsiglia, scavalcato dal Monaco al secondo posto proprio dopo la debacle di una settimana fa, deve difendere almeno il terzo, minacciato dal trittico formato da Lione, Lille e Strasburgo, tutte e tre a portata di sorpasso.

Il calendario non è di quelli impossibili – l’unica gara complicata è lo scontro diretto con il Lille – ma Rabiot e compagni dovranno essere bravi a non sbagliare le gare sulla carta più facili, ad esempio quella con il fanalino di coda Montpellier.

Ultimo a quota 15 punti, il club occitano potrebbe retrocedere matematicamente al termine di questo turno: improbabile che riesca ad evitare l’ennesima sconfitta (sarebbe l’undicesima consecutiva). Il cambio in panchina – Camara al posto di Gasset – non ha sortito gli effetti sperati, con il Montpellier che nello scorso weekend è caduto in casa dell’Angers (2-0), rimanendo per la settima volta di fila a digiuno di gol.

Come vedere Marsiglia-Montpellier in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marsiglia e Montpellier, in programma sabato alle 21:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.37 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Molto probabilmente sarà una gara a senso unico quella tra Marsiglia e Montpellier. Nonostante il clima teso i Phocéens dovrebbero tornare a vincere contro una squadra praticamente retrocessa. E non è da escludere che gli uomini di De Zerbi riescano pure a tenere la porta inviolata per la prima volta dopo 5 gare di fila.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Montpellier

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Kondogbia, Cornelius, Murillo; Luis Henrique, Höjbjerg, Bennacer, Merlin; Greenwood, Rabiot; Gouiri.

MONTPELLIER (5-4-1): Lecomte; Ndollo Bille, Kouyaté, Omeragic, Sagnan, Sainte-Luce; Coulibaly, Ferri, Chotard, Savanier; Khazri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0