Pronostico Rennes-Nantes: succederà per la seconda volta in 3 anni

Rennes-Nantes è una partita valida per la trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Rennes e Nantes, le due formazioni che aprono la trentesima giornata della Ligue 1, sono due squadre che hanno deluso e anche molto le aspettative. Nessuna delle due al momento ha raggiunto la salvezza. E pensare che soprattutto i padroni di casa era partiti con altri obiettivi.

Evidente, e non ci vuole una zingara per capirlo, che qualcosa sia andato storto da quelle parti. Soprattutto tra i padroni di casa che devono assolutamente dare un senso diverso a questo finale di stagione. E lo devono fare vincendo, senza rischiare di rimanere invischiati fino alla fine in una lotta che questa squadra non meriterebbe, vale a dire quella per salvarsi. Detto questo, anche i punti di vantaggio che i padroni di casa hanno sul Nantes – sono cinque in questo momento – ci fanno pensare ad una partita che sembra anche indirizzata.

Il finale, quindi, ci sembra anche scontato, con una particolarità rispetto a quelle che sono state le ultime partite nelle quali queste due squadre si sono affrontate.

Il pronostico

A differenza di quanto successo in 4 degli ultimi cinque incroci, nei quali solamente una formazione ha trovato la via della rete, questa volta sia Rennes che Nantes dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete. Con una vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Rennes-Nantes

RENNES (3-4-2-1): Samba; Jacquet, Roualt, Brassier; Assignon, Cisse, Matusiwa, Truffert; Kalimuendo, Fofana; Tamari.

NANTES (4-3-3): Lopes; Amian, Sow, Pallois, Cozza; Lopenant, Chirivella, Douglas Augusto; Abline, Elia, Simon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1