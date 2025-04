Pronostico Liverpool-Everton: il derby ha già un padrone

Liverpool-Everton è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una partita ufficiale il Liverpool non la gioca dallo scorso 16 marzo. Finale di Coppa di Lega, persa, contro il Newcastle. E diversi giorni dopo i Reds di Arne Slot tornano in campo in un altro match sentito, difficile: il derby della città contro l’Everton.

Ormai è conto alla rovescia, comunque, per i padroni di casa che hanno le mani sulla Premier League da diverso tempo. Una vittoria, mercoledì sera, permetterebbe di diminuire quello che è il tempo di attesa. E sappiamo benissimo che riprendere, dopo anche l’eliminazione dalla Champions League, con una vittoria, è di fondamentale importanza per la capolista. Sotto l’aspetto mentale, è evidente, c’è un problema. E scacciarlo nel derby sarebbe una cosa bellissima, per chi gioisce per i colori rossi. Pensare che dopo quattro anni – era il 2021 e si giocava a porte chiuse – l’Everton possa riuscire nuovamente a prendersi tre punti ad Anfield ci pare impossibile. E anche il pareggio non è che sia il risultato più giusto. La vittoria del Liverpool ci pare abbastanza scontata.

Anche perché, dentro ai Reds, c’è voglia di rivalsa dopo il 2-2 della gara d’andata. Una partita per larghi tratti dominata che poi l’Everton è riuscito a riprendere in pieno recupero. E le tensioni non sono mancate, con la bellezza di tre espulsi.

Come vedere Liverpool-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Everton è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Vittoria del Liverpool, poche discussioni. Dopo due sconfitte brucianti in Champions League e nella finale di Coppa di Lega, i Reds vogliono chiudere al più presto i conti in campionato e scenderanno in campo con il dente avvelenato per quanto successo nel match d’andata. Sfida da almeno tre reti complessive. Con un’affermazione dei padroni di casa che ci pare abbastanza scontata.

Le probabili formazioni di Liverpool-Everton

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Quansah, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliot, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Diogo Jota.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Brantwhaite, Young; Gueye, Garner; Lindstrom, Doucoure, Harrison; Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1