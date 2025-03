Pronostico Lille-Lens: non c’è due senza tre

Lille-Lens è una partita valida per la ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per il Lille l’occasione è troppo importante per non essere sfruttata. Una vittoria permetterebbe infatti ai padroni di casa di volare in piena zona Europa e superare il Lione che ha perso nell’anticipo del venerdì sera. La classifica permette di fare sogni di gloria importanti. Contro un Lens che sì attraversa tutto sommato un buon periodo. Ma che non potrà avere la meglio.

Anche perché in questo caso ci sta, eccome, quel detto del non c’è due senza tre. E cosa vuole dire associato a questa partita? Ve lo spieghiamo subito: negli ultimi due confronti i padroni di casa hanno avuto la meglio sul Lens e ci riusciranno sicuramente anche per la terza volta. Sì, ci sono pochi dubbi su questo, crediamo che il Lille – e ce lo dice la classifica – sia più squadra degli ospiti. E non possa oggettivamente perdere un’opportunità del genere come vi abbiamo descritto prima.

Come vedere Lille-Lens in diretta tv e in streaming

La sfida Lille-Lens, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Occasione da non perdere ma sicuramente rimane una partita difficile. In tutto questo il Lille si prenderà vittoria e tre punti. Magari in un match da almeno una rete per squadra. Sì, perché non c’è due senza tre.

Le probabili formazioni di Lille-Lens

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Gudmundsson, Mandi, Diakite, Meunier; And.Gomes, Andre, Sahraoui, Haraldsson, Bakker; David.

LENS (4-2-3-1): Ryan; Machado, Medina, Bah, Gradit, Aguilar; Mendy, El Aynaoui, Agbonifo; Sotoca, Said.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1