Pronostico Friburgo-Union Berlino: ottavo risultato utile di fila

Friburgo-Union Berlino è una partita della ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono sette i risultati utili di fila del Friburgo che in questo momento occupa la settima posizione nella classifica della Bundesliga. Gli ultimi tre, però, sono state pareggi, e questo ha fatto perdere un poco di passo ai bianconeri di Germania. Che dopo la sosta, però, quasi sicuramente torneranno alla vittoria.

Basterà quasi non prendere gol da quella squadra che ha il secondo peggior attacco del campionato. Una cosa che sulla carta appare abbastanza semplice: l’Union Berlino infatti in questa annata ha esultato solamente 23 volte, una in più del St. Pauli. C’è poco quindi da stare sereni, anche perché se non segni non vinci e la classifica sta lì a ricordare questo agli ospiti, che sono poco sopra la zona retrocessione. Quindi possiamo dire che le motivazioni in questo caso non faranno proprio la differenza, ce ne stanno sia da un lato che dall’altro. Quello che farà la differenza è la libertà mentale del Friburgo che non è certamente stato costruito per arrivare in Champions League l’anno prossimo, ma che sta dimostrando a suon di risultati positivi che tra le grandi ci può stare.

E poi c’è anche il ruolino di marcia interno: il Friburgo in casa nelle ultime 12 uscite ha perso solo una volta contro il Bayern Monaco. E diciamo che ci può stare. Quindi difficile passare su un campo del genere. Di certo non ci riuscirà l’Union Berlino.

Come vedere Friburgo-Union Berlino in diretta tv e streaming

Friburgo-Union Berlino è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Dovrebbe vincere senza particolari problemi il Friburgo, che ridarà fiato alla sua classifica e alla voglia di andare in Champions League l’anno prossimo. La quota è altissima. Ed è molto stuzzicante.

Le probabili formazioni di Friburgo-Union Berlino

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Osterhage; Doan, Dinkci, Grifo; Holer.

UNION BERLINO (3-4-1-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Haberer, Khedira, Juranovic; Jeong, Schafer; Ilic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0