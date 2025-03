Pronostico Borussia Dortmund-Mainz: l’operazione rimonta è appesa a un filo

Borussia Dortmund-Mainz è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le due sconfitte consecutive contro Augsburg e Lipsia hanno reso ancora più precaria la posizione di classifica del Borussia Dortmund, scivolato addirittura all’undicesimo posto. Si mette male, adesso, per i gialloneri, finiti a -10 dalla zona Champions League quando mancano otto giornate al termine del campionato. Il cambio in panchina – Niko Kovac ha preso il posto di Nuri Sahin – non sembra aver risolto il problema della discontinuità di rendimento e di risultati, con Emre Can e compagni che ora corrono il serio rischio di restare fuori da tutto.

In patria il Borussia Dortmund versione Champions non è neppure un lontano parente: se nella manifestazione continentale più importante gli uomini di Kovac si sono spinti fino ai quarti di finale, regalandosi un’affascinante doppia sfida con il Barcellona, in Bundesliga arrancano. Basti pensare che nel 2025 hanno raccolto solo 10 punti, la metà di quelli conquistati dal loro prossimo avversario, il Mainz. A differenza del Borussia, i Nullfunfer stanno facendo una grande stagione e lo dimostra il fatto che dopo 26 giornate siano terzi in classifica a pari punti con l’Eintracht Francoforte, con un margine di tre lunghezze sul Lipsia. Più vivo che mai il sogno Europa per la squadra di Bo Henriksen, trascinata dal duo Burkardt-Amiri, non a caso entrambi convocati dalla nazionale tedesca negli ultimi impegni. La forza del Mainz però è principalmente in una difesa che è la meno battuta del torneo (28 gol subiti) dopo quella del Bayern Monaco capolista. I biancorossi non hanno più perso da febbraio in poi: da allora il bilancio è di quattro vittorie e due pareggi.

Come vedere Borussia Dortmund-Mainz in diretta tv e streaming

La sfida tra Borussia Dortmund e Mainz è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Borussia Dortmund non ha mai battuto il Mainz negli ultimi quattro precedenti: l’ultimo successo giallonero risale ormai a due anni fa. La sensazione è che gli uomini di Henriksen, nonostante le assenze per squalifica di Kohr e Mwene, possano ben figurare anche al Signal Iduna Park, stadio che non espugnano dal 2020, contro un Borussia Dortmund tutt’altro che guarito. Probabile che entrambe riescano a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Mainz

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Anton, Groß; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy.

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Da Costa, Jenz, Hanche-Olsen; Widmer, Sano, Amiri, Caci; Nebel, Lee; Burkardt.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2