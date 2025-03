Pronostici Bundesliga 29 marzo: le assenze rendono improbabile la goleada

Bundesliga, riflettori puntati sul Bayern Monaco che ha collezionato un solo punto nelle ultime due giornate: all’Allianz Arena arriva il St. Pauli.

Si è riaperta la Bundesliga? È la domanda che si sono posti in tanti due settimane fa dopo la nuova frenata del Bayern Monaco, che ha mancato l’appuntamento coi tre punti per la seconda volta di fila in campionato. I bavaresi non sono riusciti ad avere la meglio sull’Union Berlino, pareggiando 1-1 nella capitale tedesca. Nella giornata precedente, invece, si erano fatti rimontare clamorosamente dal Bochum davanti al proprio pubblico, gettando alle ortiche addirittura un doppio vantaggio.

Solamente due inciampi per via della stanchezza – i bavaresi sono stati impegnati anche in Champions League, dove hanno fatto fuori proprio il Bayer Leverkusen nel derby tedesco – oppure c’è dell’altro? Lecito chiederselo, visto che nel mese di marzo abbiamo avuto a che fare con un Bayern dai due volti. Nel momento in cui scriviamo il Leverkusen non ha ancora affrontato il Bochum nell’anticipo della ventisettesima giornata ma le probabilità che le Aspirine si ritrovino a -3 dalla vetta sabato pomeriggio sono molto alte.

Ciò significa che gli uomini di Vincent Kompany, prossimi avversari dell’Inter in Champions League, non possono assolutamente sbagliare contro il St. Pauli all’Allianz Arena. Tutto facile per Kane e compagni? La vittoria non sembra essere in discussione, anche se non ci aspettiamo una goleada. Ed il perché è presto detto: la pausa per le nazionali ha lasciato strascichi – si sono fatti male Davies e Upamecano e potrebbero dare forfait pure Coman e Kim – e poi il club di Amburgo, a +5 sulla terzultima, non subisce più di 3 gol nello stesso match da ottobre (all’andata contro il Bayern finì “solo” 0-1). Non è da escludere, dunque, che il numero delle reti complessive alla fine possa essere inferiore a quattro.

Le previsioni sulle altre partite

Nonostante la bella vittoria sul Borussia Dortmund (2-0) due settimane fa il Lipsia non è riuscito ad agganciare il quarto posto. I Roten Bullen sono quinti a -3 da Mainz ed Eintracht Francoforte e sono attesi da una trasferta complicata in casa del Borussia Monchengladbach: dovranno fare attenzione ai Fohlen, soprattutto se teniamo conto del fatto che l’ultimo successo ottenuto dal Lipsia fuori casa è arrivato lo scorso dicembre.

L’Augsburg punta ad allungare la serie positiva: i bavaresi non perdono da ben 10 partite – esclusa la sconfitta in Coppa di Germania con lo Stoccarda – e l’Europa non è più un miraggio (sono noni, a -2 dalla settima). Non sorprenderebbe un altro risultato utile in casa di un Hoffenheim che corre ancora il rischio di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. Vuole tornare a vincere invece il Werder Brema, che ha incassato ben 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate: la squadra di Ole Werner dopo la sosta può voltare pagina in casa del fanalino di coda Kiel, ancora vivo ma reduce da un brutto k.o. nello scontro diretto con l’Heidenheim penultimo. A proposito dei rossoblù, il successo di Kiel gli ha permesso di interrompere un lungo digiuno e di portarsi a -1 dal playout: ci sono buone possibilità che riescano a rendere le cose difficili al Wolfsburg in una gara che si preannuncia movimentata.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Borussia Monchengladbach-Lipsia)

Augsburg o pareggio (in Hoffenheim-Augsburg)

Werder Brema (in Kiel-Werder Brema)

La partita da almeno tre gol complessivi

Wolfsburg-Heidenheim

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Borussia Monchengladbach-Lipsia

Hoffenheim-Augsburg

La partita da meno di quattro gol complessivi

Bayern Monaco-St. Pauli

Comparazione quote

La vittoria del Werder Brema è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai. Il segno “Under 3.5” in Bayern Monaco-St. Pauli è quotato invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

