Pronostico St. Étienne-PSG, titolo a un passo: tutte le combinazioni

St. Étienne-PSG è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Incredibile ma vero: c’è una possibilità, neppure tanto remota, che il PSG riesca a laurearsi campione di Francia già al termine di questo fine settimana. Se la squadra di Luis Enrique – in questo momento a +19 sulla seconda – dovesse avere la meglio sul Saint-Etienne e contemporaneamente il Marsiglia perdesse a Reims ed il derby tra Monaco e Nizza terminasse in pareggio allora nella capitale francese potrebbero dare il via ai festeggiamenti per l’ennesimo titolo, il quarto consecutivo ed il tredicesimo della storia del club (nessuno ne ha vinti così tanti in Francia).

Ma anche nel caso in cui non dovesse verificarsi questa serie di combinazioni l’aritmetica molto probabilmente arriverebbe nel weekend successivo. La vittoria del campionato anche quest’anno non è mai stata in discussione, così come lo strapotere di un PSG che in patria continua a non avere rivali neanche dopo aver cambiato “politica”, scegliendo di non essere più un’accozzaglia di stelle o campioni al tramonto ma piuttosto dando vita ad un interessante progetto tecnico improntato su un’identità e una filosofia di gioco ben precisi (e soprattutto sui giovani talenti). Luis Enrique, ad ogni modo, cercherà di chiudere i giochi al più presto per dedicarsi all’obiettivo che il proprietario del PSG, Nasser Al-Khelaifi, insegue ormai da più di un decennio: la Champions League. I parigini, dopo aver eliminato il Liverpool, sono diventati una delle potenziali outsider (il 9 aprile è in programma l’andata dei quarti di finale con l’Aston Villa).

PSG ancora imbattuto in Ligue 1

Prima della sosta, intanto, il PSG si era imposto senza problemi il Marsiglia (3-1) al Parco dei Principi, restando dunque imbattuto in Ligue 1 (21 vittorie e 5 pareggi).

Rischia seriamente di retrocedere invece il Saint-Etienne, a distanza di neppure un anno dalla promozione. La vittoria manca dallo scorso 4 gennaio: nelle 8 partite successive Les Verts hanno portato a casa solo quattro punti, scivolando al penultimo posto, a -dalla salvezza. Due settimane fa sembrava che il digiuno stesse per terminare ma la sfida con il fanalino di coda Montpellier è stata sospesa a metà ripresa per lancio di fumogeni da parte dei tifosi, con gli uomini di Eirik Horneland in vantaggio 2-0.

Come vedere St. Étienne-PSG in diretta tv e in streaming

St. Étienne-PSG, in programma sabato alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Nel match d’andata, lo scorso gennaio, il Saint-Etienne si salvò da una goleada solo grazie ai tantissimi errori sottoporta degli attaccanti del PSG, che si impose “solamente” 2-1 nonostante un 4.07 di Expected Goals. Stavolta ci aspettiamo una vittoria più ampia da parte dei parigini, pronti a mettere a ferro e fuoco la seconda retroguardia più battuta del torneo: almeno 4 i gol complessivi.

Le probabili formazioni di St. Étienne-PSG

ST. ETIENNE (4-3-3): Larsonneur; Maçon, Batubinsika, Abdelhamid, Pétrot; Moueffek, Ekwah, Bouchouari; Cardona, Stassin, Davitashvili.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3