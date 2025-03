Pronostico Strasburgo-Lione: finisce sempre così

Strasburgo-Lione è una partita valida per la ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Francia il campionato ritorna con un match d’alta classifica. Strasburgo e Lione occupano rispettivamente il settimo e il quinto posto della graduatoria e non sono molto distanti dal secondo posto, quello che per il momento è del Marsiglia. Le ultime giornate insomma hanno molte cose da dire.

Stanno molto bene le due formazioni: quattro vittorie e un pareggio per i padroni di casa nelle ultime cinque; en-plein, invece, per la formazione che da un paio di mesi a questa parte è allenata da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese come sappiamo dopo un particolare e acceso diverbio con un arbitro è squalificato, quindi non sarà in panchina, guiderà i suoi dalla tribuna e, per il momento, la sua assenza a bordocampo non si è sentita particolarmente.

C’è un dato particolare che viene fuori andando ad analizzare quelli che sono stati gli ultimi confronti tra queste due formazioni: quando si affrontano, nella maggior parte dei casi (è successo 7 volte negli ultimi 8 incroci), Strasburgo e Lione trovano entrambe la via della rete. E quindi, con il momento di forma che attraversano, evidente che possa succedere la stessa cosa di nuovo nella serata di venerdì.

Come vedere Strasburgo-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida Strasburgo-Lione , in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata a 2.40 su Goldbet, Lottomatica e 2.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Un gol per squadra ci sarà sicuro, come vi abbiamo raccontato in precedenza. E siccome il Lione sembra aver trovato la giusta dimensione, ed ha in campo dei calciatori che possono decisamente fare la differenza in qualsiasi momento del match, crediamo che questa partita possa essere vinta dalla formazione allenata da Paulo Fonseca.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Lione

STRASBURGO (4-2-3-1): Petrovic; Doue, Sarr, Doukoure, Barco; Andrey Santos, Lamarechal; Amo, Nanasi, Moreira; Emegha.

LIONE (4-2-3-1): Lucas Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic, Tolisso; Almada, Cherkhi, Nuamuah; Lacazette.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2