Nuovo ribaltone per Sinner: annuncio dopo la squalifica

Nuovo ribaltone per Sinner: annuncio clamoroso dopo la squalifica. Ecco le parole che non lasciano spazio a commenti

Tornerà più forte. Speriamo. Sicuramente tornerà alleggerito di un peso. Quello di aver chiuso la questione con la Wada quindi senza nessun rischio all’orizzonte. Marzo è ormai in dirittura d’arrivo e Jannik Sinner si appresta a tornare. Nei primi giorni del mese di aprile, inoltre, potrà tornare ad allenarsi con qualcuno che è tesserato. Quindi potrà alzare il livello.

E adesso le domande su cosa potrà fare al suo rientro iniziano ad essere abbastanza calde. A fare un quadro in questo caso ci ha pensato Ivan Ljubicic, già coach di Roger Federer, apprezzato commentatore su Sky Sport e con un ruolo di rilievo nel settore tecnico della Federazione Francese Tennis. L’ex tennista ha rilasciato un’intervista a Today Sport parlando di Sinner, appunto e di come lo stesso se lo aspetta al rientro.

Nuovo ribaltone per Sinner: ecco cosa succederà

“Penso – ha detto Ljubicic – che in questo momento Sinner possa lavorare su determinati aspetti del suo gioco. E penso che poi quando tornerà sarà alleggerito dal fatto di avere chiuso la nota vicenda con la Wada”. Insomma, come detto, mentalmente Jannik sarà sicuramente sollevato e questo non può che essere un fattore davvero determinante.

Inoltre, Sinner, arriva dalla vittoria del Primo Slam della stagione. E a domanda specifica sugli altri tre, lo stesso Ljubicic ha risposto in questo modo: “Quest’anno intanto è l’unico che può riuscirci avendo vinto a gennaio in Australia. Io non so se vincerà al Roland Garros ma mi sento di dire due cose. La prima è che per me qualcuno nei prossimi 10-15 anni farà il grande Slam. Le condizioni di gioco nei quattro Slam sono sempre più simili. C’è più uniformità rispetto ad un tempo quando le situazioni nei 4 Major erano molto più differenziate tra loro. Seconda cosa: se dovessi puntare un euro su chi potrebbe farlo non avrei dubbi a dire Jannik Sinner. Al Roland Garros prima c’era Rafael Nadal e nessuno poteva batterlo lì. Ma oggi non c’è nessuno imbattibile su terra. Magari Sinner non vincerà mai Parigi, ma non vedo perché non potrebbe farlo già quest’anno”.