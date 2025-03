Pronostico Psg-Marsiglia: quinta marcia e discorso chiuso

Psg-Marsiglia è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La squadra più in forma in Europa, o una delle più in forma, che adesso fa paura, dopo aver eliminato il Liverpool, anche oltre i confini nazionali. Il Psg di Luis Enrique punta ad arrivare in fondo alla Champions League e non potrebbe essere altrimenti dopo l’impresa di Anfield. Ha avuto anche un po’ di tempo per riposarsi, perché ha giocato martedì, e domenica sera vuole chiudere in tutto e per tutto i conti per il titolo francese per concentrarsi su altro.

Il Marsiglia, secondo in classifica, è distante 16 punti. Una vittoria, quindi, non darebbe la certezza aritmetica dello scudetto ma metterebbe una pietra tombale su tutto. Diciamo che non è che ci siano dubbi alla fine che il Psg vincerà il campionato, ma Luis Enrique, che poi avrà la pausa a disposizione, sa benissimo che vincere aiuta a vincere. E sulle ali dell’entusiasmo dell’affermazione in terra inglese, vuole davvero chiudere ogni discorso. Poco turnover, inoltre, contro la formazione di De Zerbi anche perché parliamo della classica del campionato francese. Un De Zerbi che si presenta a questo match, inoltre, dopo la sconfitta interna contro il Lens e che ha visto pure avvicinarsi il Monaco, che ha vinto la sua partita. Insomma, una situazione difficile tra gli ospiti che non sono in grado di fare paura.

Inoltre, il Psg, vuole metterà la quinta. E cosa vuole dire? Significa che negli ultimi quattro incroci i parigini hanno sempre vinto e continueranno a farlo. Quindi sarebbe il quinto successo di fila sui rivali. Il discorso, quindi, è praticamente chiuso in partenza.

Come vedere Psg-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida Psg-Marsiglia, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata a 1.42 su Goldbet, Lottomatica e 1.42 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara segnata sin dalla partenza, una sfida che verrà trionfare – in un match da almeno tre reti complessive – il Psg di Luis Enrique.

Le probabili formazioni di Psg-Marsiglia

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Lucas Beraldo, Pacho, Hernandez; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Cornelius, Balerdi, Kondogbia; Henrique, Bennacer, Rongier, Merlin; Greenwood, Rabiot; Gouiri.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1