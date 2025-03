Pronostico Torino-Empoli: il bis è servito

Torino-Empoli è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In semifinale di Coppa Italia ma con la Serie A a forte rischio. L’Empoli, in emergenza, ha fatto una grandissima cosa a Torino battendo la Juventus e regalandosi un passaggio del turno storico, ma in questo momento avrebbe bisogno anche di punti in campionato per uscire in qualche modo dalle zone difficili della classifica.

Non sarà però così, perché contro questo Torino, che ha perso solamente a Bologna negli ultimi tre mesi e per giunta con un’autorete, non è facile proprio per nessuno. Anche contro il Parma la formazione di Paolo Vanoli ha dimostrato di stare bene, di vivere un momento di massima fiducia e soprattutto di riuscire a fare cose che negli anni passati non erano pensabili. Detto questo, è evidente che in questo match ci sia una formazione molto avanti, che potrebbe ripetere lo stesso risultato dell’andata. Nella sostanza, in questo caso, e non nella forma.

In Toscana, infatti, era bastato un gol di Adams, da metà campo, a regalare i tre punti ai granata. Questa volta la partita sarà molto più semplice anche per via della grandissima emergenza che in questo momento costringe D’Aversa a far giocare quasi sempre gli stessi. E senza ricambi, in una squadra che anche mentalmente paga troppo, è difficile risollevarsi. L’Empoli, anche contro la Roma, dopo un gol subito dopo 20 secondi, non è mai riuscito a creare nulla dalle parti di Svilar. Un segnale di qualcosa che va oltre anche l’emergenza fisica in mezzo al campo. La sensazione è che il problema in questo momento sia proprio mentale. E mette a rischio tutto.

Come vedere Torino-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Empoli è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

Il pronostico

Il Torino sta bene, sia fisicamente che mentalmente e sogna anche un possibile piazzamento europeo. Vanoli ha gli uomini giusti al posto giusto e può anche fare delle scelte. Cosa che invece non può fare D’Aversa. E tutto questo ci porta a dire che i tre punti sono quasi assicurati per i granata.

Le probabili formazioni di Torino-Empoli

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maipan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0