Pronostici Bundesliga 15 marzo: in arrivo la quinta vittoria di fila

Bundesliga, dopo aver battuto il Leverkusen due volte nel giro di una settimana il Bayern Monaco vuole riprendere a correre anche in campionato.

Con la doppia vittoria sul Bayer Leverkusen nell’euroderby di Champions League il Bayern Monaco ha voluto mandare indirettamente un messaggio anche al campionato. In Bundesliga, infatti, le speranze degli uomini di Xabi Alonso, in campo continentale battuti 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno dai bavaresi, sembrano ormai irrisorie, dal momento che dopo 25 giornate la squadra di Vincent Kompany continua ad avere un vantaggio importante (8 punti) sui campioni in carica, secondi e costretti ad inseguire.

Il Leverkusen non ne ha approfittato neppure nello scorso weekend, con il Bayern forse distratto dalla sfida di coppa e caduto clamorosamente in casa con il Bochum terzultimo (2-3): avanti di due gol dopo mezz’ora, Muller e compagni si sono eccessivamente rilassati, sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Palhinha, ed hanno finito col subire una sbalorditiva rimonta davanti al proprio pubblico (seconda sconfitta in campionato). La sensazione è che si sia trattato solo di un passo falso e l’attuale capolista della Bundesliga l’ha dimostrato martedì scorso anche in Champions, espugnando la BayArena nel ritorno degli ottavi di finale. Improbabile che il Bayern Monaco, prossimo avversario dell’Inter nella coppa dalle grandi orecchie, ne sbagli un’altra nel giro di pochi giorni: ipotizziamo un successo convincente da parte dei bavaresi in casa dell’Union Berlino, preso a pallate negli ultimi due precedenti (1-5 e 3-0). I capitolini hanno un margine di 6 punti sulla zona rossa ed è stata fondamentale la vittoria sull’Eintracht Francoforte di una settimana fa, grazie alla quale i biancorossi si sono messi alle spalle un trittico di sconfitte.

Le previsioni sulle altre partite

Sogna sempre più in grande invece il Mainz di Bo Henriksen: i Nullfunfer nell’ultima giornata hanno prevalso pure sul Borussia Monchengladbach, ottenendo la quarta vittoria di fila.

Un momento davvero magico per una squadra che, se il campionato terminasse adesso, sarebbe qualificata in Champions League. Si può dare fiducia al Mainz anche nel match con il Friburgo, che ad ogni modo ha soltanto 3 punti in meno dei suoi prossimi avversari e non perde da sei turni (ha pareggiato le ultime due 0-0). Vorrebbe provare ad inserirsi nella lotta per un posto in Europa l’Augsburg, reduce dall’insperato successo del Signal Iduna Park sul Borussia Dortmund, castigato da un gol di Gouweleeuw (0-1): imbattuti da due mesi, i bavaresi daranno verosimilmente vita ad una gara equilibrata con il Wolfsburg, la cui striscia di imbattibilità è arrivata a sette partite. Gara da almeno un gol per parte, infine, pure Werder Brema-Borussia Monchengladbach: i biancoverdi si sono risollevati con la vittoria di Leverkusen ma i Fohlen vanno a caccia di riscatto dopo il k.o. casalingo con il Mainz che ha rallentato la loro rincorsa verso il settimo posto.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayern Monaco (in Union Berlino-Bayern Monaco)

Mainz (in Mainz-Friburgo)

La partita da almeno tre gol complessivi

Union Berlino-Bayern Monaco

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Augsburg-Wolfsburg

Werder Brema-Borussia Monchengladbach

La partita da meno di tre gol complessivi

Mainz-Friburgo

Comparazione quote

La vittoria del Mainz è quotata a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Augsburg-Wolfsburg è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI