Pronostico Lazio-Viktoria Plzen: Baroni completa l’opera

Lazio-Viktoria Plzen è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

Contro tutto e contro tutti. Contro un arbitro dal rosso facile, contro un campo ai limiti della praticabilità, contro un pallone che era “il peggio del peggio”, stando alle dichiarazioni post-partita. La Lazio, contro il Viktoria Plzen, ha messo in campo lo spirito battagliero vincendo, in doppia inferiorità numerica e all’ottavo minuto di recupero, una sfida che sembrava ormai destinata al pari.

La legnata di Isaksen, che ormai ci ha abituato solamente a gol bellissimi, ha di fatto chiuso il discorso qualificazione che, anche in caso di pareggio finale, non era comunque in discussione. Sì, contro l’Udinese abbiamo visto una Lazio stanca, provata dai molteplici impegni durante la settimana, ma è evidente che la squadra della Repubblica Ceca sia una formazione molto al di sotto di quasi tutte le squadre della Serie A, quindi il compito dei biancocelesti sarà abbastanza agevole.

Diciamo che la Lazio, inoltre, dovrebbe pure riuscire a divertirsi e a far divertire i tifosi. Saranno molti quelli presenti all’Olimpico che spingeranno per una serata che potrebbe regalare (e che regalerà) un quarto di finale davvero importante per la truppa di Baroni. Che vista anche la parte di tabellone dove è stata sorteggiata, potrebbe avere vita facile fino alla finale.

Come vedere Lazio-Viktoria Plzen in diretta tv e in streaming

Lazio-Viktoria Plzen è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Chiuderà il discorso subito la Lazio, che dovrebbe ritrovarsi già in vantaggio nel primo tempo. Un match che vedrà solamente i biancocelesti riuscire ad andare a segno.

Le probabili formazioni di Lazio-Viktoria Plzen

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

VITKORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Durosimni.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0