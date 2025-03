Pronostico Lille-Borussia Dortmund: occhio al fattore campo

Lille-Borussia Dortmund è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nell’unico match terminato in pareggio la scorsa settimana il Borussia Dortmund ha rischiato grosso contro il Lille e l’1-1 del Signal Iduna Park è addirittura un risultato che va stretto ai francesi, decisamente più convincenti degli uomini di Niko Kovac. In vantaggio con Adeyemi dopo 22′, i gialloneri si sono progressivamente spenti lasciando l’iniziativa agli ospiti: il gol del pari è arrivato a metà ripresa grazie all’islandese Haraldsson ma il Lille ha avuto più d’una possibilità, nel finale di gara, per ribaltare tutto.

Si deciderà dunque tutto al ritorno: senza più la regola dei gol in trasferta, ormai finita in soffitta da un paio di stagioni, la sfida della Decathlon Arena si trasforma in una sorta di “finale”, in cui chi vincerà (con qualsiasi punteggio) staccherà il pass per i quarti. In caso di ulteriore parità dopo i 90 regolamentari, invece, supplementari ed eventualmente rigori. Per il Borussia Dortmund l’uscita dalla Champions League renderebbe quest’annata ancor più grigia: in Bundesliga Emre Can e compagni sono solamente decimi, a -7 dal quarto posto, e continuano ad arrancare nonostante il cambio di guida tecnica. Sabato scorso sono caduti in casa con l’Augsburg (0-1), che ha sfruttato la scarsa prolificità e la poca lucidità sottoporta dei gialloneri, usciti sconfitti malgrado la miriade di occasioni costruite nel corso del match.

Lille imbattuto in casa in Champions League

Ha gioito invece il Lille nel fine settimana: gli uomini di Bruno Genesio hanno avuto la meglio sul Montpellier (1-0), castigato dal solito David, arrivato a quota 14 gol in Ligue 1.

Un successo che consente ai Dogues di restare in corsa per il quarto posto: attualmente è quinto a pari punti con il Monaco ma neppure il Nizza terzo è lontanissimo (i rossoneri hanno solo 2 punti in più). Davanti al proprio pubblico il Lille quest’anno ha perso a malapena due volte in campionato – quarto rendimento interno della Ligue 1 – e neppure una volta nella League Phase di Champions League: non è un caso che da queste parti si sia dovuto piegare pure il Real Madrid (1-0). Genesio nella gara di ritorno non avrà Bentaleb, Zhegrova e Santos, mentre nel Borussia Dortmund mancheranno all’appello gli infortunati Nmecha e Svensson.

Come vedere Lille-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming

Lille-Borussia Dortmund è in programma mercoledì alle 18:45 alla Decathlon Arena di Lille, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.30 su Goldbet e Lottomatica e a 3.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Di questo Borussia Dortmund non ci si può fidare: all’andata il Lille ha preso le contromisure ai gialloneri e per poco non faceva il colpaccio in Germania. Prevediamo grande equilibrio anche al ritorno: non è da escludere che si arrivi ai supplementari. Come è avvenuto martedì scorso, è probabile che entrambre vadano a segno.

Le probabili formazioni di Lille-Borussia Dortmund

LILLE (4-3-2-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily; Mukau, André, Bouaddi; Mbappé, Haraldsson; David.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Groß; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

Lille-Borussia Dortmund: chi vince? Lille

Pareggio

Borussia Dortmund View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1