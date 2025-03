Pronostico Lazio-Udinese: le statistiche preoccupano Baroni

Lazio-Udinese è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due partite vinte all’ultimo respiro, due vittorie importantissime che mantengono vive le speranze di restare in corsa per il quarto posto in campionato e superare il turno in Europa League, accedendo ai quarti di finale. Il carattere di certo non manca alla Lazio di Marco Baroni, che domenica scorsa ha espugnato San Siro battendo 2-1 il Milan grazie ad un rigore trasformato dall’inossidabile Pedro a tempo ormai scaduto dopo che pochi minuti prima aveva subito il pareggio nonostante la superiorità numerica.

Un match per cuori forti anche quello di Plzen: giovedì in Repubblica Ceca i biancocelesti hanno realizzato una vera e propria impresa, realizzando il gol vittoria (Isaksen) in pieno recupero dopo essere rimasti addirittura in nove uomini per le espulsioni di Rovella e Gigot. Il 2-1 contro il Viktoria equivale ad un’ipoteca sulla qualificazione, con gli uomini di Baroni che avanzerebbero al turno successivo anche pareggiando. Tra le due sfide europee però c’è quella di campionato con l’Udinese, importantissima per rimanere attaccati al treno Champions League. Una gara che di insidie ne cela parecchie, se consideriamo che i friulani sono imbattuti da gennaio e sono reduci da ben tre vittorie consecutive – ottenute senza subire neppure un gol – che hanno alimentato improvvisamente sogni d’Europa. Sì, i bianconeri, arrivati a quota 39 punti ed ormai con la salvezza in tasca, se trovassero continuità potrebbero anche inserirsi nella lotta per la settima posizione, che a maggio molto probabilmente metterà in palio un pass per la prossima Conference League.

Lazio-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Niente da fare per Castellanos: Baroni dovrà fare ancora a meno del suo centravanti, che non rientrerà prima della sosta. In attacco giocherà Tchaouna, con l’allenatore biancoceleste che chiederà gli straordinari a Isaksen e Dia mentre a sinistra si avvicenderanno Pedro e Zaccagni. Sull’out destro di difesa è ballottaggio tra Lazzari e Marusic, la coppia centrale sarà formata invece da Gila e Romagnoli.

Dall’altro lato, il tecnico dell’Udinese Runjaic dovrebbe confermare l’undici che ha battuto 1-0 il Parma: l’unica novità è in difesa, con Kristensen che prenderà il posto di Ehizibue. In attacco si rivedrà il duo Lucca-Thauvin.

Come vedere Lazio-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Udinese è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lazio-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Udinese si è ben comportata negli ultimi precedenti all’Olimpico con la Lazio: oltre alla vittoria per 2-1 dello scorso marzo, bisogna rammentare che l’ultimo successo dei capitolini in campionato contro i bianconeri risale al 2019. Statistiche che, unite al momento di gran forma dei friulani, fanno ipotizzare una sfida più equilibrata del previsto, anche perché la squadra di Baroni potrebbe scontare le fatiche di coppa. Biancocelesti in ogni caso leggermente favoriti in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Lazio-Udinese

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.

UDINESE (4-4-2): Padelli; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

L'Udinese riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1