Pronostico Rennes-Psg: il turnover non cambia le cose

Rennes-Psg è una partita valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Fortunatamente il calcio non è una scienza esatta. Sarà contento di questo anche il tecnico del Psg Luis Enrique. Che sperava, però, che almeno una volta l’andamento della partita poi aiutasse nel finale. E invece contro il Liverpool non è stato così, visto che i parigini hanno preso a pallate la squadra di Slot per tutto il tempo e alla fine hanno perso.

La gara di Champions League ci dice comunque due cose: questo Psg è una delle squadre più in forma in Europa in questo momento – quindi nonostante il turnover che si dovrebbe vedere contro il Rennes, gli ospiti, partono con tutti i favori del pronostico – e inoltre, questo Psg, se la può andare a giocare decisamente ad Anfield la prossima settimana. E magari cercare il colpo grosso. Certo, l’amarezza rimane, ma ci sono uomini che hanno vissuto situazioni del genere diverse volte e che quindi sanno come andare avanti.

L’impegno contro i rossoneri del Rennes, comunque, non è dei più semplici. Quattro vittorie nelle ultime cinque uscite per i padroni di casa che vorrebbero far continuare questa striscia per via, pure, di una classifica che si è fatta tranquilla ma non del tutto. I problemi messi in mostra nella prima parte di questa annata il Rennes li sta pagando a caro prezzo. Ma in campo nonostante le scelte che Luis Enrique ha in mente ci vanno due formazioni che hanno clamorosamente dei valori diversi. E quindi il finale è già scritto.

Il pronostico

Per quanto abbiamo visto in Champions League, il Psg può assolutamente vincere contro il Rennes. E lo farà, per dimenticare la sconfitta e per ritrovare subito la dritta via. Insomma, vittoria esterna. Senza particolari problemi.

Le probabili formazioni di Rennes-Psg

RENNES (4-4-2): Samba; Rouault, Brassier, Jacquet; Assignon, Fofana, James, Matusiwa, Truffert; Blas, Kalimuendo.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Lucas Beraldo, Pacho, Hernandez; Lee, Vitinha, Joao Neves; Barcola, Goncalo Ramos, Kvaratskhelia.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3