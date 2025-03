Pronostico Marsiglia-Lens: tripletta De Zerbi

Marsiglia-Lens è una partita valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è un secondo posto in classifica da mantenere contro una squadra che sta vivendo un momento difficile con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. A differenza di quello che è stato il cammino nelle ultime settimane del Marsiglia, che di partite ne ha vinte quattro su cinque con un inciampo sul campo dell’Auxerre che, fortunatamente per De Zerbi, non ha portato strascichi in classifica.

I padroni di casa sono ampiamente favoriti, e non si lasceranno sfuggire una di quelle occasioni importanti che capitano ogni tanto. Un’occasione di quelle da prendere al volo perché accorciare di una giornata la possibilità di rimanere al secondo posto alla fine della stagione è sicuramente una cosa da tenere molto in considerazione. E vincendo di nuovo, tutto questo, arriverà.

E poi perché tripletta, direte voi? Perché nelle ultime due partite contro il Lens il Marsiglia ha sempre vinto. Quindi De Zerbi è pronto, in poche parole, a mettere la terza.

Come vedere Marsiglia-Lens in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Lens, in programma sabato alle 21:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

I problemi difensivi del Lens sono sotto gli occhi di tutti e il Marsiglia riuscirà a vincere questa partita senza particolari problemi. Gara, quindi, da almeno tre reti complessive per completare l’opera.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lens

MARSIGLIA (4-4-2): Rulli; Lirola, Balerdi, Kondogbia; Luis Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Rabiot, Merlin; Gouiri, Greenwood.

LENS (4-3-3): Ryan; Aguilar, Gradit, Sarr, Machado; Diouf, El Aynaoui, Zaroury; Sotoca, Said, Ojediran.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1