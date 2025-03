Pronostico Inter-Monza: turnover e stanchezza non incidono

Inter-Monza è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Simone Inzaghi aveva chiesto risposte dopo l’1-1 nella sfida scudetto del “Maradona” contro il Napoli, con la sua Inter che si era fatta riacciuffare nei minuti finali da una rete di Billing. Risposte che Lautaro Martinez e compagni hanno prontamente fornito nell’andata dell’ottavo di Champions League con il Feyenoord, battuto 2-0 a Rotterdam grazie ai gol della cosiddetta “ThuLa” (premiata ditta Thuram-Lautaro).

Successo di fondamentale importanza perché ha consentito ai campioni d’Italia di ipotecare il passaggio del turno in coppa e di regalarsi una gara di ritorno – in programma già nella prossima settimana – all’insegna della più totale tranquillità all’interno di un calendario affollatissimo (a differenza di quello delle concorrenti che devono ormai badare solo al campionato). Il Napoli, infatti, ha un solo punto in meno dell’Inter e dietro restano minacciose anche Atalanta e Juventus, che non sono affatto lontane (-3 i bergamaschi e -6 i bianconeri). In questo turno, tuttavia, Inzaghi può approfittare degli impegni sulla carta più complicati delle altre potenziali candidate al titolo: gli azzurri di Antonio Conte ospitano la Fiorentina; Dea e Juve invece si toglieranno punti a vicenda nello scontro diretto. Al contrario, l’Inter accoglierà il moribondo Monza a San Siro in un derby lombardo che si profila a senso unico. I brianzoli, nonostante il ritorno in panchina di Alessandro Nesta, sembrano aver alzato bandiera bianca: contro il Torino, domenica scorsa, hanno rimediato la sesta sconfitta nelle ultime sette giornate e sono rimasti a secco di gol negli ultimi 270 minuti. Di questo passo, come ha detto lo stesso tecnico, sarà impossibile annullare il gap con la quartultima, di ben nove punti.

Inter-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi potrebbe far rifiatare parecchi tra i reduci della sfida del De Kuip, proseguendo con le rotazioni. Dal 1′ riecco Bisseck, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma la novità sarà l’impiego di Frattesi sulla corsia destra, con Dumfries dirottato a sinistra. Scelta forzata dal momento che sono assenti gli altri esterni (Dimarco, Darmian e Carlos Augusto). In attacco troverà spazio uno tra Arnautovic e Taremi.

Nesta senza Carboni, Caldirola, Akpa Akpro, Sensi, Caprari e l’ex Gagliardini. Il tecnico biancorosso si augura di recuperare capitan Pessina, che ad ogni modo siederà in panchina. Davanti ballottaggio tra Mota e Keita.

Come vedere Inter-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Monza è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.43 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

Il pronostico

Lo scorso settembre, nel match d’andata, il Monza riuscì clamorosamente a fermare l’Inter – al Brianteo finì 1-1 – ma all’epoca la squadra di Nesta non aveva ancora imboccato la parabola discendente. Stavolta l’unica insidia, per i nerazzurri, è la stanchezza per le fatiche europee ma nonostante quella i nerazzurri dovrebbero fare un sol boccone dei brianzoli, ormai con un piede e mezzo in cadetteria. Probabile che, come a Rotterdam, arrivi un altro clean sheet.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Frattesi, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries; Lautaro Martinez, Arnautovic.

MONZA (3-5-2): Turati; Palacios, Brorsson, Izzo; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Zeroli, Kyriakopoulos; Mota, Ganvoula.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0