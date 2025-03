Pronostico Barcellona-Osasuna: catalani col dente avvelenato

Barcellona-Osasuna è una partita della ventisettesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Vincendo uno a zero sul campo del Benfica, con un uomo in meno per buona parte del match, il Barcellona di Flick non solo ha dimostrato di essere una squadra forte, in forma, che può vincere contro chiunque, ma anche e soprattutto di avere uno spirito importante, assai simile a quello del proprio allenatore che nel corso degli anni passati ha sempre vinto.

Messo in cassaforte, quindi, il passaggio del turno in Champions League, il Barcellona si rituffa in campionato sapendo di dover tenere il passo per non rischiare di essere superato – dall’Atletico – o raggiunto – dal Real Madrid – in testa alla classifica del massimo campionato spagnolo. E senza dubbio il calendario arriva proprio in aiuto degli uomini catalani, che contro l’Osasuna non avranno nessuna difficoltà a prendersi i tre punti che servono e che devono essere conquistati. E perché con il dente avvelenato? Risposta molto semplice: la partita d’andata, in una delle pochissime sconfitte stagionali del Barcellona, è stata vinta appunto dall’Osasuna che ha rifilato quattro gol alla formazione che da quel momento in poi ha conosciuto pochissime volte il gusto amaro delle sconfitte. Insomma, una rivincita da prendersi in maniera veloce e a tutti i costi. E occasione migliore non ci poteva essere.

Come vedere Barcellona-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Osasuna, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica e a 1.22 su Snai.

Il pronostico

Il match dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. E il match, come detto prima, ci pare abbastanza indirizzato verso una vittoria del Barcellona. Rivincita servita e primo posto in cassaforte.

Le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Cruz; Moncayola, Torro; Ruben Garcia, Barja, Zaragoza; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0