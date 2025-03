Pronostici Bundesliga 8 marzo: occhio al contraccolpo psicologico

Bundesliga, dopo aver travolto il Bayer Leverkusen in Champions League il Bayern Monaco cercherà di allungare sui campioni in carica.

Non dovrebbe più riservare sorprese o colpi di scena la corsa al titolo in Bundesliga. Il Bayern Monaco non dà segnali di cedimento e la sensazione è che il Bayer Leverkusen, unica squadra che potrebbe ancora provare ad impensierire i bavaresi e mettere in discussione la loro leadership, abbia perso uno degli ultimi treni disponibili nello scontro diretto dello scorso 15 febbraio, non andando oltre un pareggio alla BayArena.

Dopo l’ultima giornata di campionato gli uomini di Vincent Kompany hanno mantenuto il vantaggio di 8 punti sui detentori del Meisterschale: le cose non si erano messe bene nella trasferta di Stoccarda, ma una volta prese le misure agli Svevi il Bayern Monaco è riuscito a rimontare senza problemi (1-3), dando continuità al 4-0 rifilato sette giorni prima all’Eintracht Francoforte.

Un’altra “mazzata” per il Bayer Leverkusen, specie dal punto di vista psicologico, è stata la cocente sconfitta subita mercoledì scorso nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in cui la squadra di Xabi Alonso è stata travolta 3-0 dai bavaresi nel primo round dell’euroderby tedesco. Un risultato che ha permesso al Bayern Monaco di archiviare la qualificazione agli ottavi: Kompany potrà dunque dosare le energie nella sfida di campionato con il Bochum terzultimo in classifica. Già strapazzati 5-0 all’andata, gli uomini di Dieter Hecking pur migliorati rispetto ad un girone fa non riusciranno a limitare i danni all’Allianz Arena. Dovranno subito ricomporsi invece le Aspirine dopo il “cazzotto” ricevuto in coppa: un Werder Brema in crisi nera – 4 sconfitte di fila per i biancoverdi – difficilmente opporrà resistenza di fronte alla loro voglia di riscatto. Non è da escludere, tuttavia, che il Werder segni almeno una rete contro un Bayer molto probabilmente frastornato.

Le previsioni sulle altre partite

In settimana è stato protagonista in Champions League pure il Borussia Dortmund, che si è fatto riacciuffare da un coriaceo Lille (1-1). Nel ritorno, in Francia, i gialloneri saranno obbligati a vincere.

In Bundesliga però la squadra di Niko Kovac sembra aver ritrovato un certo ritmo grazie ai due successi di fila contro St. Pauli e Union Berlino, in cui ha segnato 8 gol complessivi senza subirne nessuno. Per tornare quantomeno a frequentare la zona Europa il Borussia Dortmund, attualmente decimo, non può permettersi altri passi falsi: con l’Augsburg, imbattuto da otto turni, servono obbligatoriamente i tre punti. Dopo aver conquistato a malapena un punto nelle ultime tre giornate, deve tornare a correre anche lo Stoccarda, altra squadra che rischia di mancare il piazzamento europeo: in casa del Kiel penultimo la vittoria è alla portata dei biancorossi di Sebastian Hoeness. Favorito ma non troppo, infine, il Wolfsburg: il St. Pauli non si arrenderà facilmente nell’incontro della Volkswagen Arena.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Werder Brema)

Stoccarda (in Kiel-Stoccarda)

Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Augsburg)

La partita da almeno tre gol complessivi

Bayern Monaco-Bochum

Bundesliga: la partita da almeno un gol per squadra

Bayer Leverkusen-Werder Brema

La partita da meno di tre gol complessivi

Wolfsburg-St. Pauli

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Bayer Leverkusen-Werder Brema è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

