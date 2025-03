Pronostico Borussia Monchengladbach-Mainz: finisce sempre così

Borussia Monchengladbach-Mainz è una partita della venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una sola sconfitta nelle ultime sei partite per i padroni di casa. Momento da ricordare, quindi. Non perde invece da quattro turni il Mainz, una formazione in forma, che per questo motivo occupa una posizione di classifica difficilmente preventivabile all’inizio di questa stagione. Quarto posto, ad una sola lunghezza dal terzo. Insomma, tutto a gonfie vele.

Rispetto alle passate stagioni, comunque, è evidente anche il balzo in avanti del ‘Gladbach che per un po’ di tempo ha lottato anche per la salvezza. Ma ormai è acqua passata e tutto questo ci fa dire che assisteremo, senza dubbio, ad una bella partita tra due squadre che metteranno in campo più la voglia di vincere che la paura di perdere. Ed è anche giusto così, visto che la classifica senza dubbio permette di guardare con un certo ottimismo al futuro.

Sarà una sfida, questa, molto simile agli ultimi incroci – agli ultimi tre incroci – di queste due formazioni. Entrambe a segno, e su questo crediamo che nessuno abbia particolari dubbi, e con un risultato finale che rispecchierà, in tutto e per tutto, quello che è il momento delle due squadre.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Mainz in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Mainz è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica e a 3.35 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Entrambe le squadre a segno e X scritta. Stesso identico risultato, come spiegato prima, degli ultimi tre precedenti. E classifica che ovviamente rimarrà molto accattivante per entrambe.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Mainz

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Pereira Cardoso; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Weigl, Sander; Ngoumou, Plea, Hack; Kleindienst.

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; da Costa, Jenz, Hancke-Olsen; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Burkadt.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2