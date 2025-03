Equivoco Berrettini: salta tutto, salvo solo il doppio misto

Matteo Berrettini, la situazione si è capovolta in maniera improvvisa: resta in piedi solo l’ipotesi del doppio misto, il resto è andato in fumo.

Non s’è parlato praticamente d’altro, nei giorni scorsi. Perché, come spesso accade, una parola detta tanto per viene ingigantita a dismisura. Che poi è esattamente quello che è successo in seguito ad alcune frasi che Sarah Toscano, dopo il Festival di Sanremo, aveva detto tirando in ballo l’affascinante Matteo Berrettini.

La cantante, che in passato ha giocato a tennis, aveva ammesso che, in un’ipotetica chiacchierata con il tennista romano, gli avrebbe confessato di amarlo. E non ci è voluto molto perché la stampa montasse un vero e proprio caso attorno a queste dichiarazioni. Che però, adesso, è necessario ridimensionare, onde evitare che la realtà venga ulteriormente distorta e che si possa avere una percezione sbagliata relativamente al rapporto che lega Matteo e la talentuosa Sarah.

Anche perché, per l’appunto, non c’è alcun legame. Sebbene ne siano state scritte, nei giorni scorsi, di tutti i colori sul loro conto, non c’è assolutamente niente tra di loro. Nel caso però la cosa non fosse ancora chiara a qualcuno, la ragazza ha approfittato dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport per chiarire la sua posizione e l’equivoco che le sue frasi, inevitabilmente, hanno generato.

Berrettini friendzonato: cosa significava quel “Ti amo”

Quando il Corsera le ha chiesto se lei e Berrettini avessero già organizzato il fatidico incontro che la ragazza aveva proposto per rimediare al fatto che non si conoscessero ancora, Sarah è andata dritta al sodo.

“In realtà no – ha detto – perché non ci conosciamo né ci siamo sentiti personalmente. Ma solo con quei commenti che avete visto tutti e che onestamente non mi aspettavo! Non nego che mi piacerebbe conoscerlo, ma quel “Lo amo” è stato un modo di dire da appassionata di tennis e da italiana orgogliosa di ciò che lui, Sinner e in generale i tennisti italiani stanno facendo in questi anni”.

Ha cercato di ridimensionare, insomma, quelle dichiarazioni, una volta resasi conto di aver usato parole un po’ troppo forti e di aver generato un malinteso. Ciò non toglie, ad ogni modo, che la cantante continua ad avere intenzioni serie. Giocherebbe volentieri in coppia con Berrettini, ha detto subito dopo, un bel doppio misto. In campo. Ed è severamente vietato lasciarsi andare a qualunque fraintendimento, stavolta.