Pronostico Juventus-Verona: obbligati a vincere dopo la figuraccia

Juventus-Verona è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta per mezzo del non irresistibile Empoli giovedì scorso, è stata con ogni probabilità il punto più basso della stagione della Juventus. I toscani l’hanno spuntata ai rigori (1-1 nei tempi regolamentari) ma hanno meritato la qualificazione per quanto fatto vedere nel rettangolo di gioco: ancora in grandissima difficoltà invece la squadra di Thiago Motta, che a fine gara ha perso pure il suo abituale aplomb ammettendo davanti alle telecamere di essersi vergognato della prestazione dei suoi uomini, soprattutto nel primo tempo.

Per il direttore generale Giuntoli il tecnico portoghese non è in discussione, anche se molto dipenderà da cosa succederà da qui all’estate, in cui la Signora sarà protagonista pure nel Mondiale per Club. Nei prossimi tre mesi, intanto, bisognerà concentrarsi solo sul campionato: in Serie A le quattro vittorie di fila con Empoli, Como, Inter e Cagliari hanno permesso a Locatelli e compagni di rientrare tra le prime quattro. Non sono lontanissime neppure le tre squadre che precedono i bianconeri (Inter, Napoli e Atalanta) ma parlare di lotta scudetto, al di là di ciò che dice l’attuale classifica, per il momento rimane fantascienza. Motta, ad ogni modo si aspetta una forte e decisa reazione nel posticipo con il Verona, più tranquillo dopo aver battuto la Fiorentina (1-0) grazie ad una rete di Bernede in pieno recupero. Il prezioso successo coi viola, che ha consentito alla squadra di Paolo Zanetti di tornare a sorridere archiviando le due sconfitte contro Milan e Atalanta, ha decisamente migliorato una classifica che ora vede gli scaligeri – nel momento in cui scriviamo – a +5 sulla terzultima.

Juventus-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Thiago Motta potrebbe far accomodare in panchina i tre che hanno maggiormente deluso con l’Empoli: Nico Gonzalez, Koopmeiners e Vlahovic. Davanti Kolo Muani tornerà a ricoprire il ruolo di prima punta dopo l’esperimento in Coppa (ha giocato da esterno): il francese sarà coadiuvato da Conceiçao, McKennie e Yildiz, quest’ultimo favorito su Mbangula. Probabile convocazione per Kalulu, di nuovo arruolabile dopo l’infortunio.

Nel Verona cerca spazio Bernede dopo aver realizzato il gol decisivo con la Fiorentina: sarà ballottaggio con Livramento sulla trequarti. Zanetti nel frattempo ritrova Bradaric, squalificato contro i viola. Confermato in blocco, infine, il trio difensivo formato da Dawidowicz, Coppola e Valentini.

Come vedere Juventus-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Verona è in programma lunedì alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Le statistiche parlano chiaro: nelle 33 partite giocate in casa dei bianconeri il Verona non ha mai vinto. Sì, la Juve in questo momento non dà garanzie e l’eliminazione dalla Coppa Italia è stata un colpo durissimo, ma è improbabile che la squadra di Motta sbagli anche questa partita: contro un attacco, quello scaligero, che nelle ultime 8 giornate ha segnato solo 3 gol, non è da escludere un altro clean sheet da parte della Signora.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Livramento, Suslov; Sarr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0