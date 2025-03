Pronostico Club Brugge-Aston Villa: Emery pianifica la vendetta

Club Brugge-Aston Villa è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’ottavo posto conquistato nella fase a girone unico della Champions League ha consentito all’Aston Villa di Unai Emery di bypassare gli spareggi ed accedere direttamente agli ottavi di finale. La squadra di Birmingham, alla sua prima partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie dopo un’assenza di oltre 40 anni, è riuscita dunque ad entrare nel ristretto “club” delle prime 16: obiettivo tutt’altro che scontato ad inizio stagione.

L’Aston Villa è stato abbastanza fortunato anche nei sorteggi di Nyon che hanno definito il tabellone: McGinn e compagni avranno l’opportunità di giocare da favoriti l’ottavo con il Club Brugge, che nello spareggio ha eliminato contro ogni pronostico l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. In caso di passaggio del turno la vincente di questa doppia sfida affronterà poi una tra PSG e Liverpool: la possibilità di assistere ad un derby inglese ai quarti è perciò molto alta. Emery però dovrà prima vedersela con i belgi, già incrociati nella cosiddetta League Phase: al Jan Breydel Stadion i Villans rimediarono guarda caso una delle due sconfitte continentali, un k.o. che maturò anche in modo beffardo, con il difensore Mings che prese la palla con le mani, convinto che il gioco non fosse ripreso, per passarla al portiere Martinez. Fallo punito con un calcio di rigore poi trasformato da Vanaken (1-0).

Belgi da non sottovalutare

L’Aston Villa avrà modo di vendicare quella sconfitta ma dovrà fare attenzione a non prendere sottogamba un Club Brugge che contro la Dea ha fatto vedere ottime cose, vincendo sia in Belgio (2-1) che a Bergamo (3-1).

La squadra allenata da Nicky Hayen al momento è seconda in classifica nella regular season della Pro League, ma molto distante dal Genk capolista. Gli inglesi invece sono scivolati al decimo posto in Premier League dopo la pesante sconfitta per 4-1 in casa del Crystal Palace nell’ultimo turno infrasettimanale. Il quarto posto è ancora alla portata ma gli uomini di Emery dovranno essere più continui per potersi riaccomodare tra le prime quattro (o 5). Nel fine settimana l’Aston Villa ha superato senza grossi problemi in turno di FA Cup, battendo 2-0 i gallesi del Cardiff: ancora decisivo Asensio (doppietta), uno dei principali acquisti del mercato di gennaio insieme all’ex Manchester United Rashford.

Come vedere Club Brugge-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Club Brugge-Aston Villa è in programma martedì alle 18:45 al Jan Breydel Stadium di Bruges, in Belgio. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il fatto di aver già affrontato il Club Brugge nella fase campionato potrebbe rappresentare, a nostro avviso, un importante vantaggio per l’Aston Villa, che cercherà di non commettere gli stessi errori del match di novembre. I Villans dovrebbero dunque evitare la sconfitta in una gara in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Aston Villa

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Andrés Garcia, Disasi, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Rogers, Asensio, Rashford; Watkins.

Club Brugge-Aston Villa: chi vince? Club Brugge

Pareggio

Aston Villa View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1