Pronostico Marsiglia-Nantes: riscatto immediato dopo il tonfo clamoroso

Marsiglia-Nantes è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In Ligue 1 ormai si gioca per il secondo posto dopo che il PSG ha preso il largo portandosi a +12 sulla sua principale inseguitrice. Dietro ai parigini, staccatissimo, troviamo il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che continua a procedere tra alti e bassi. Una settimana fa la squadra guidata dall’ex tecnico di Sassuolo e Brighton è tornata a mostrare uno dei suoi lati peggiori, naufragando in casa del tutt’altro che irresistibile Auxerre (3-0).

Certo, sul match ha influito l’espulsione di Cornelius a metà ripresa, con i Phocéens sotto di un gol già dal 34′ del primo tempo, ma in generale la prestazione non è stata delle migliori: tanto possesso palla e poca concretezza. Per difendere la seconda piazza dal possibile assalto dell’arrembante Nizza, che ha scalato diverse posizioni grazie a tre successi di fila, gli uomini di De Zerbi, al momento a +3 sui rossoneri, dovranno voltare immediatamente pagina e rimettersi in carreggiata. All’Orange Velodrome, dove il Marsiglia non perde da inizio novembre – guarda caso anche all’epoca fu l’Auxerre a regalare un dispiacere al tecnico italiano – arriva il Nantes, che come nelle ultime stagioni è in lotta per evitare la retrocessione. I gialloverdi sono reduci dal successo per 3-1 con il Lens, la reazione che serviva dopo l’umiliante 7-1 rimediato sette giorni prima nel Principato con il Monaco. Una boccata d’ossigeno anche per l’allenatore Antoine Kombouare, la cui panchina aveva iniziato a traballare: il suo Nantes ora è a +5 sulla terzultima. Le assenze non mancano né da una parte né dall’altra: i gialloverdi ritrovano Chirivella ma perdono Cozza; De Zerbi invece riabbraccia Balerdi ma dovrà fare a meno dello squalificato Cornelius.

Come vedere Marsiglia-Nantes in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marsiglia e Nantes, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

L’ultimo successo del Nantes contro il Marsiglia risale a febbraio 2020. Da allora quasi esclusivamente vittorie dei Phocéens e qualche sporadico pareggio. Il tonfo di Auxerre non è stato facile da digerire ma è improbabile che gli uomini di De Zerbi sbaglino anche questa partita: attesi almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Nantes

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Kondogbia, Balerdi, Murillo; Luis Henrique, Bennacer, Höjbjerg, Merlin; Rabiot, Greenwood; Gouiri.

NANTES (4-3-3): Lopes; Castelletto, Sow, Pallois, Amian; Douglas Augusto, Chirivella, Lepenant; Abline, Mohamed, Simon.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1