Pronostico PSG-Lille: Luis Enrique mette la quinta

Psg-Lille è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non conosce ostacoli il Psg di Luis Enrique. E non si è nemmeno fatto prendere, durante la settimana, da quella moda che ha visto diverse squadre di Ligue 1 venire eliminate da formazioni di campionati minori in Coppa di Francia. Sette gol allo Stade Briochin e altro risultato utile in cassaforte. Una striscia che evidentemente continuerà pure nella giornata di sabato, quando verrà affrontato il Lille.

Che sì, sta vivendo un momento positivo con due vittorie di fila contro Rennes e Monaco, ma che, è evidente, non ha minimamente le qualità dei parigini, la forza dei parigini, la rosa dei parigini e tutto quello che si può dire attorno ad una squadra di calcio. Ha ingranato, Luis Enrique, e senza dubbio si gioca tutto anche in Europa visto che la sua squadra sta sinceramente dando spettacolo e ha già messo in cassaforte lo scudetto, l’ennesimo degli ultimi anni. Il merito è senza dubbio dell’allenatore, un costruttore di squadre fenomenali, che ha cambiato molto durante le ultime stagioni e che adesso si ritrova una squadra forte, giovane, che può regalare molte soddisfazioni per il futuro.

Detto questo, contro il Lille andando nel dettaglio della partita, il Psg come leggete dal titolo è pronto a mettere la quinta. Direte voi, in che senso? Bene, ve lo spieghiamo: negli ultimi 5 confronti tra queste due squadre sono arrivate 4 vittorie parigine. La quinta è davvero dietro l’angolo.

Il pronostico

Potrebbe anche finire in goleada. Davanti il Psg ha delle caratteristiche che poche squadre in Europa hanno. Senza dubbio i parigini si prenderanno vittoria ed ennesima perla della propria stagione. Per il Lille non ci sarà davvero nulla da fare.

Le probabili formazioni di Psg-Lille

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Lucas Beraldo, Pacho, Hernandez; Lee, Vitinha, Joao Neves; Dembele, Goncalo Ramos, Kvaratskhelia.

LILLE (4-2-2-2): Chevalier; Meunier, Alxsandro, Diakite, Gudmundsson; Bouaddi, Andre; Mukau, Haraldsson; David, Akpom.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1