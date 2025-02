Pronostico Monaco-Reims: 3 punti e aggancio Champions

Monaco-Reims è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite per il Monaco. E questo ha evidentemente avuto un grosso riflesso sulla classifica: la squadra del Principato, adesso, sarebbe fuori dalla lotta per la prossima Champions League. Ma il campionato è lungo e ci sono buone possibilità di rientrare. A patto che si torni a vincere.

E il calendario questa settimana arriva in forte aiuto per una squadra in difficoltà: contro il Reims, che lotta nelle zone calde della classifica, i padroni di casa non è che dovrebbero avere chissà quali problemi. Una vittoria, cercata e voluta e sicuramente presa, permetterebbe di agganciare di nuovo un posto tra le prime tre, andando a prendere il Nizza e superando il Lille che, sabato, poi dovrà giocare contro il Psg. Insomma, in poche parole, è l’occasione per tornare in corsa.

Il Monaco non vuole vincere solo per il campionato: ma ha anche un altro motivo assai importante, quello di prendersi un’immediata rivincita del match di metà gennaio in Coppa di Francia. Reims vittorioso ai calci di rigore e delusione enorme per il Monaco che ha detto addio con largo anticipo ad un obiettivo stagionale. Insomma, tutte le motivazioni pendono, decisamente, da un solo lato.

Come vedere Monaco-Reims in diretta tv e in streaming

La sfida Monaco-Reims, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Monaco è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e 1.35 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sarà una vittoria fondamentale quella che si prenderà il Monaco, in una gara da almeno tre reti complessive. Tre punti pesantissimi per tornare alla vittoria e cercare di rimanere poi in zona Champions anche nelle prossime settimane.

Le probabili formazioni di Monaco-Reims

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth.

REIMS (4-2-3-1): Diuof; Hiroki, Hokumu, Patrick, Sangui; Gbane, Kone; Ito, Teuma, Nakamura; Diakite.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1