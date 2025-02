Pronostico Manchester United-Ipswich: finisce sempre allo stesso modo

Manchester United-Ipswich è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con il pareggio in rimonta nel finale sul campo dell’Everton, almeno, il Manchester United ha dimostrato di avere un po’ di carattere. Quello che sarebbe servito in altri momenti della stagione e non adesso, quando le cose ormai sembrano andate a farsi benedire. La classifica dice che non ci sono proprio possibilità di rientrare nella zona Europa visti i soli 30 punti fatti fino al momento.

Evidentemente, questo, è il momento di gettare le basi per il futuro che da quelle parti tutti sperano possa essere diverso da quanto visto nelle ultime stagioni. Una società come questa, storica, non si può permettere in nessun modo il lusso di non giocare in Champions oppure annaspare nelle zone della classifica che non contano. E nemmeno Amorim, quel tecnico strappato allo Sporting con tanto di pagamento di clausola, è riuscito a dare un cambio, segno evidente che i problemi erano molto più profondi.

Vabbè, questi sono altri discorsi. Il calendario almeno nel turno infrasettimanale aiuta a sorridere. A Old Trafford arriva l’Ipswich, una squadra che di punti ne ha raccolti solo 17, che non ha mai vinto su questo campo nel corso degli anni, e che sembra proprio una vittima sacrificale. Non c’è altra possibilità, e non c’è altro risultato per lo United se non quello di una vittoria. Amorim lo sa bene e manderà in campo la migliore formazione possibile. Diciamo che in questo caso, a differenza di altri match, i padroni di casa non dovrebbero avere particolari problemi.

Il pronostico

Una gara da almeno tre reti complessive, una vittoria dello United ampiamente pronosticabile nonostante tutti quelli che sono i problemi evidenti della squadra di Amorim. Che, un gol, per non perdere il “vizio” lo dovrebbe prendere ugualmente.

Le probabili formazioni di Manchester United-Ipswich

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Zirkzee, Obi, Fernandes.

IPSWICH (4-2-3-1): Palmer; Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis; Morsy, Cajuste; Philogene, Hutchinson, Szmodics; Delap.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1