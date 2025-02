Pronostico Crystal Palace-Aston Villa: occhio al rendimento casalingo

Crystal Palace-Aston Villa è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Crystal Palace non riesce a venire fuori da quella che ormai sembra essere diventata la sua zona comfort, il cosiddetto “limbo” della classifica della Premier League. Troppo forti per essere risucchiati nella lotta per non retrocedere – la terzultima ha addirittura 16 punti in meno – ma non ancora pronti per avvicinarsi alle posizioni che mettono in palio un pass per l’Europa: neppure il valido tecnico Oliver Glasner è riuscito finora a rompere con questa “tradizione” consolidata.

Le Eagles dopo 26 turni di campionato sono tredicesime a quota 33 punti, 10 in meno del Chelsea settimo. Ed ultimamente corrono in trasferta: lontano da Selhurst Park hanno sempre vinto nelle ultime 6 gare disputate fuori casa, compresa quella in FA Cup con il Doncaster. Sabato scorso il trend è stato confermato con il successo nel derby londinese con il Fulham, battuto 2-0 a domicilio grazie ai gol di Andersen e Munoz. Male invece davanti al proprio pubblico, dove hanno perso le ultime due con Brentford ed Everton: in campionato l’ultimo successo casalingo risale al 29 dicembre (le Eagles sono addirittura quintultime per rendimento interno).

Musica per le orecchie dell’Aston Villa, che in questo turno infrasettimanale cercherà di dare continuità alla bella vittoria ottenuta nel weekend nello scontro diretto con il Chelsea (2-1), piegato da una doppietta di Marco Asensio, uno dei rinforzi arrivati a gennaio insieme all’ex Man United Rashford, anche lui protagonista con 2 assist. I Villans, che pochi giorni prima avevano fermato pure il Liverpool (2-2), si sono portati in questo modo a -1 dai Blues, settimi, ma il quarto posto è distante appena due lunghezze.