Pronostici Bundesliga 22 febbraio: vittoria roboante e record stracciato

Bundesliga, dopo due pareggi di fila il Bayer Leverkusen ha l’opportunità di tornare a vincere per continuare a credere nel titolo.

Il Meisterschale, lo scudetto tedesco, sembra ormai aver preso la strada di Monaco di Baviera dopo che, una settimana fa, i campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen non sono andati oltre un pareggio ad occhiali (0-0) con il Bayern Monaco capolista, restando così a -8 in classifica. Si è morso le mani l’allenatore delle Aspirine Xabi Alonso: la sua squadra, pur dominando in lungo e in largo, non è riuscita a trovare la via del gol in un match che avrebbe potuto riaprire i giochi.

Quello con i bavaresi è stato il secondo pareggio di fila: anche contro il Wolfsburg, nella giornata precedente, il risultato non si era schiodato dallo 0-0. L’attacco del Leverkusen, il secondo più prolifico del torneo, ha smesso improvvisamente di segnare? Arriva in soccorso la difesa colabrodo del fanalino di coda Kiel, ultimo in classifica e principale candidato alla retrocessione. La neopromossa, che all’andata riuscì a sorpresa a fermare Schick e compagni (2-2), è reduce dall’ennesima sconfitta (3-1 contro l’Eintracht Francoforte) e continua ad incassare una valanga di reti. Sarà complicatissimo limitare i danni contro la seconda della classe, chiamata a fare di tutto per restare in corsa per il titolo. Prevediamo un successo ampio, dunque, da parte del Leverkusen: in caso di risultato positivo Alonso diventerebbe l’allenatore con l’imbattibilità esterna più lunga della Bundesliga, superando lo straordinario record di Udo Lattek (27 partite di fila).

Le previsioni sulle altre partite

Si è nuovamente iscritto alla corsa per un posto in Europa il Borussia Monchengladbach, grazie ai 3 successi nelle ultime quattro giornate. La squadra di Gerardo Seoane adesso è ottava ed ha l’opportunità di allungare la serie positiva davanti al proprio pubblico contro l’Augsburg: al Borussia Park, infatti, nelle ultime nove gare ha perso esclusivamente con il Bayern Monaco.

È ancora sesto il Mainz nonostante i risultati altalenanti dell’ultimo mese. Una settimana fa i biancorossi sono tornati a vincere battendo 2-0 l’Heidenheim e sono pronti a ripetersi contro un’altra squadra che sta lottando per non retrocedere il St. Pauli, peraltro sempre sconfitto nei tre precedenti in massima serie. Come il Gladbach, anche il Mainz dà il meglio tra le mura amiche, dove non perde da ben sette partite. Sfrutterà molto probabilmente il fattore campo pure il Wolfsburg, imbattutto da quattro turni: vietato, però, sottovalutare il Bochum, terzultimo ma non più spacciato come lo era invece fino a qualche mese fa. I biancoblù sono rinati sotto la nuova guida tecnica e nell’ultima giornata si sono aggiudicati il derby con il Borussia Dortmund (2-0).

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Monchengladbach (in Borussia Monchengladbach-Augsburg)

Mainz (in Mainz-St. Pauli)

Wolfsburg (in Wolfsburg-Bochum)

La partita da almeno tre gol complessivi

Kiel-Bayer Leverkusen

Bundesliga: la partita da almeno un gol per squadra

Wolfsburg-Bochum

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Monchengladbach è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” in Wolfsburg-Bochum è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

