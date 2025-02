Pronostico Psv-Juventus: è la prima volta che accade

Psv-Juventus è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Deve difendere il 2-1 dell’andata la Juventus contro il Psv: un risultato arrivato nel finale grazie alla rete di Mbangula dopo l’ennesima giocata di Conceicao, decisivo anche domenica scorsa contro l’Inter. Aggrappati al portoghese gli uomini di Thiago Motta, che sanno che non sarà per niente facile riuscire a uscire indenni dal terreno di gioco di una squadra che ha mostrato di essere diversa da quella di settembre.

Sì, perché lo scontro della scorsa settimana è stato il secondo in questa Champions tra le due formazioni che si erano già affrontate nel primo turno della massima competizione europea sempre a Torino. Tre a uno diversi mesi fa, due a uno un paio di giorni fa. Quindi qualcosa è cambiato. O è cambiata la Juventus che in questo lungo periodo ha perso Bremer, ha trovato Kolo Muani, e ha quasi praticamente messo in soffitta Vlahovic destinato all’addio.

Ma se in casa in altrettante partite sono arrivate due vittorie, è la prima volta che la Juve va a giocare in Olanda. E sarà difficilissimo, dentro uno stadio caldissimo nonostante le temperature rigide, riuscire a vincere questo match. Sì, ai bianconeri basta anche il pareggio per staccare il pass ed essere presenti al sorteggio di venerdì mattina, ma serve la migliore Juve, quella vista praticamente nelle ultime settimane. Non a livello di gioco, quello manca, ma sotto il profilo dei risultati 4 affermazioni di fila danno speranza e motivazioni per fare meglio. E si lavora, oggettivamente, con molta serenità. Crediamo che alla fine la formazione di Motta possa riuscire ad andare agli ottavi dove la potrebbe aspettare l’Inter.

Come vedere Psv-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Psv-Juventus è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in esclusiva su Amazon Prime. Basterà avere un abbonamento proprio ad Amazon per poter usufruire della diretta di questo match così importante per la formazione di Motta. L’abbonamento costa 5,99 euro al mese e dà la possibilità come sappiamo di avere delle spedizioni in tempi celeri. Il primo mese, per i nuovi iscritti, è gratuito.

Il pronostico

Non crediamo che la Juventus scenderà in campo per il pareggio, ma se la squadra di Motta ad un certo punto starà ferma sulla X, allora ovviamente si potrebbe accontentare. O magari potrebbe anche passare in vantaggio e poi essere ripresa, visto che il gol lo sta prendendo quasi sempre. Detto questo, il pari, è il risultato più probabile in questo match.

Le probabili formazioni di Psv-Juventus

PSV (4-3-3): Benitez; Karsdorp, Mauro Junior, Schouten, Flamingo; Veerman, Til, Salibari; Bakayoko, De Jong, Perisic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz/Mbangula; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1