Pronostico Genoa-Venezia: favoriti nonostante il doppio forfait

Genoa-Venezia è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due squadre partite con lo stesso obiettivo, quello di mantenere la categoria, ma per ora soltanto il Genoa ha dimostrato di poterci riuscire, anche senza grossi patemi vista la posizione di classifica del Grifone dopo ventiquattro giornate di campionato. Il cambio di guida tecnica, lo scorso autunno, ha sortito gli effetti sperati: Patrick Vieira, alla prima esperienza da allenatore in Serie A, è riuscito a riportare equilibrio, traendo il massimo da una rosa che rispetto alla stagione passata ha perso elementi importanti.

Nel corso della sua gestione il Genoa ha incassato solamente 3 sconfitte contro avversari che lo precedono in classifica e che lottano per obiettivi diversi (Napoli, Roma e Fiorentina). Salta agli occhi pure l’elevato numero di clean sheet: da fine novembre i rossoblù ne hanno collezionati ben 6 in 12 partite.

Il 12esimo posto e i sette punti di vantaggio sulla terzultima – questo il distacco nel momento in cui scriviamo – consentono a Vieira di entrare nella fase “calda” del torneo con una certa serenità. Nel posticipo del 25esimo turno, dopo due trasferte di fila (una settimana fa il pareggio esterno contro il Torino, 1-1) il Genoa torna a Marassi per affrontare il Venezia, l’altra squadra che insieme al Monza sembra destinata alla retrocessione. I lagunari, che nell’ultimo mercato avrebbero potuto fare di più, continuano a mancare l’appuntamento con i tre punti: risale al 22 dicembre l’ultimo successo. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, penultimi, sono oltretutto reduci da due sconfitte consecutive, con Udinese (3-2) e Roma (0-1). La classifica, ovviamente, piange. E senza un forte scossone servirà un miracolo per evitare di fare immediatamente ritorno in cadetteria.

Genoa-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Vieira ritrova De Winter in difesa: l’ex Juventus ha scontato la squalifica e prenderà posto in mezzo accanto a Vasquez. Destinata a pesare, però, l’assenza a centrocampo di un titolarissimo come Thorsby, che si è fatto male contro il Torino procurandosi una lesione al polpaccio, ma pure quella del capitano Badelj, in infermeria come il norvegese. Spazio, dunque, al giovane Masini, mentre in attacco toccherà ad Ekuban e Pinamonti.

Nel Venezia partirà nuovamente dal 1′ l’attaccante Fila, arrivato a gennaio per sostituire Pohjanpalo, finito al Palermo: stavolta a supportarlo ci penserà il rientrante Oristanio, favorito sull’ecuadoregno Yeboah. In difesa ballottaggio Marcandalli-Schingtienne, sulla fascia destra invece Zampano insidia Ellertsson.

Come vedere Genoa-Venezia in diretta tv e in streaming

Genoa-Venezia è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Venezia anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una delle tre vittorie conquistate finora dal Venezia arrivò proprio contro il Genoa, battuto 2-0 all’andata. Sarà molto complicato, tuttavia, ripetersi contro una squadra che rispetto ad allora ha acquisito certezze ed è diventata più solida. I rossoblù, che a Marassi hanno vinto le ultime due senza subire gol, sono leggermente favoriti contro i lagunari, ancora gli unici a non aver mai gioito fuori casa. Il numero dei gol complessivi non dovrebbe essere elevato.

Le probabili formazioni di Genoa-Venezia

GENOA (4-4-2): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Vitinha, Masini, Frendrup, Miretti; Pinamonti, Ekuban.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Zampano; Oristanio, Fila.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0