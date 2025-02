Pronostico Barcellona-Rayo Vallecano: occasione troppo ghiotta

Barcellona-Rayo Vallecano è una partita della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un’occasione unica, che più ghiotta non si può per un Barcellona che nel posticipo con il Rayo Vallecano ha l’opportunità di riprendersi la vetta – in coabitazione con gli eterni rivali del Real Madrid – approfittando dei passi falsi delle due dirette concorrenti. I Blancos, infatti, nell’anticipo del sabato hanno probabilmente scontato le fatiche di coppa con il City e non sono andati al di là un pareggio con l’Osasuna a Pamplona ma, a sorpresa, ha rallentato pure l’Atletico Madrid, fermato al Metropolitano dal Celta Vigo.

Due risultati che hanno fatto sorridere Hansi Flick: ora tocca ai suoi blaugrana, che in campionato sembrano aver ritrovato il ritmo di qualche mese fa, quando il Barça dava l’impressione di poter dominare quest’edizione della Liga spagnola. Tre le vittorie di fila dei catalani, di cui due abbastanza nette contro Valencia (annichilito 7-1) e Siviglia, travolto 4-1 al “Pizjuan”. Pur non brillando in termini di continuità nessuna può vantare gli stessi numeri offensivi del Barcellona, che con 64 gol segnati in 23 giornate ha l’attacco più prolifico del torneo. Lewandowski e compagni, però, non potranno permettersi di sottovalutare l’impegno con il club madrileno, tra le squadre più in salute nelle ultime settimane. Come il Barça anche il Rayo viene da tre successi consecutivi, tutti di misura, contro Girona, Leganés e Real Valladolid. Nove punti che hanno proiettato gli uomini di Inigo Perez al sesto posto in classifica, che oggi varrebbe un pass per la Conference League. I Matagigantes potranno dunque affrontare con serenità il match, sulla carta proibitivo, di Montjuic: in attacco mancherà il centravanti Camello, sostituito da Nteka. Nel Barcellona invece è assente per squalifica Fermin Lopez, ma potrebbe dare forfait anche l’acciaccato Araujo.

Nonostante il momento particolarmente positivo del Rayo, il Barcellona non dovrebbe sbagliare questo match visto che una vittoria gli consentirebbe di tornare in vetta. Come nelle ultime uscite dei blaugrana, i gol difficilmente mancheranno e non è da escludere che riesca a segnarne almeno uno pure il club di Vallecas.

Le probabili formazioni di Barcellona-Rayo Vallecano

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Ciss, Valentin; de Frutos, Isi, Álvaro García; Nteka.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1