Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: ultima spiaggia per i campioni

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è una partita della ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un’occasione, forse l’ultima, per provare a riaprire la lotta per il titolo e per rimettere in discussione il primato del Bayern Monaco. È quasi un match da dentro o fuori per i campioni in carica del Bayer Leverkusen, che nei 90 minuti della BayArena cercheranno disperatamente di ridurre il divario nei confronti dei bavaresi, volati a +8 dopo l’ultima giornata di campionato.

Un’eventuale affermazione della squadra di Vincent Kompany chiuderebbe di fatto i giochi per lo Schale ma anche un pareggio, alla fine, non sposterebbe molto. Lo sanno bene le Aspirine, che non hanno alcuna intenzione di abdicare e cedere lo scettro a distanza di pochi mesi dal meritato trionfo. Servirà dunque un Leverkusen impeccabile contro il Bayern. Parliamo, del resto, di una squadra che in patria ha un rendimento che rasenta la perfezione: 54 punti – solamente in tre occasioni, in Bundesliga, ne hanno collezionati di più dopo ventuno turni – miglior attacco con 65 gol e miglior difesa con 19 reti subite. Una sola sconfitta (contro il Mainz a dicembre) e poi sette vittorie di fila, compreso il 3-0 di una settimana fa con il Werder Brema.

I bavaresi hanno fatto meno bene in Champions League, dove a differenza del Leverkusen sono stati costretti a giocare gli spareggi per accedere agli ottavi. In settimana hanno vinto, non senza qualche difficoltà, la partita d’andata con il Celtic, espugnando 2-1 un impianto sempre molto ostico come quello di Glasgow.

Gli uomini di Xabi Alonso invece non hanno avuto impegni infrasettimanali. L’ultima uscita è stata quella dello scorso sabato con il Wolfsburg, terminata 0-0. L’attacco stavolta ha sparato a salve e si è avvertita particolarmente l’assenza dello squalificato Grimaldo. Sono entrati solo nella ripresa Wirtz e Schick, quest’ultimo autore di ben 14 gol nelle ultime 11 presenze (media reti migliore di quella di Harry Kane). Gli unici assenti, contro il Bayern, saranno Belocian e Terrier, dall’altro lato invece Kompany spera di recuperare gli acciaccati Davies e Palhinha.

Come vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Da quando siede sulla panchina del Bayer Leverkusen Xabi Alonso non ha mai perso contro la squadra di cui vestì i colori quando era giocatore. L’ultimo successo del Bayern Monaco contro le Aspirine risale infatti al 2022: nei due precedenti stagionali i rossoneri hanno evitato la sconfitta all’Allianz Arena (1-1) in campionato e si sono imposti di misura in Coppa di Germania (0-1), sempre in trasferta. Essendo quasi obbligati a vincere stavolta ci aspettiamo un approccio al match meno “tattico”: molto probabilmente si vedrà qualche gol in più ed entrambe andranno a segno. Non è da escludere un risultato positivo dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Hrádecký; Mukiele, Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Boniface.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2