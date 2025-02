Pronostici Serie B 15 febbraio, non c’è due senza tre: finisce il digiuno

Serie B, sempre più primo il Sassuolo va a caccia di un altro successo con il Brescia. Brividi nello scontro salvezza tra Carrarese e Salernitana.

Dopo la vittoria di Mantova sono diventati nove i punti che separano il Sassuolo capolista dallo Spezia terzo. Il profumo di Serie A inizia dunque ad essere sempre più intenso dalle parti del Mapei Stadium: gli emiliani, una settimana fa, travolgendo 3-0 i lombardi hanno pure distanziato nuovamente il Pisa, battuto a sorpresa dal Cittadella e rimasto a -5.

Nessuno, insomma, sembra poter tenere testa allo squadrone di Fabio Grosso, che sembra essere solamente di passaggio in cadetteria: il “purgatorio”, dopo la dolorosa retrocessione della passata stagione, potrebbe durare solo un anno. Il campionato, in ogni caso, è ancora lungo e bisogna scongiurare il rischio di andare incontro ad un fisiologico rilassamento. Questo weekend in Emilia è di scena il Brescia, che qualche settimana fa ha richiamato Rolando Maran in panchina. Una vittoria contro la Carrarese (1-2) e un pareggio con la Salernitana (0-0) da quando è tornato il tecnico che era stato esonerato lo scorso autunno e sostituito con Pierpaolo Bisoli. Le Rondinelle al momento sono nella cosiddetta “terra di nessuno” ma la zona playout è ancora troppo vicina per poter dormire sonni tranquilli. Ci aspettiamo una prestazione di carattere contro il Sassuolo: dovendo affrontare una squadra così forte e lanciata, però, sarà complicatissimo evitare la sconfitta.

Le previsioni sulle altre partite

La vittoria contro il Cosenza, la prima dopo tre mesi, ha rivitalizzato la Sampdoria, che sabato scorso ha fatto il bis davanti al proprio pubblico, piegando il Modena con lo stesso risultato (1-0).

Con l’aiuto degli acquisti arrivati nel mercato invernale, i blucerchiati stanno ritrovando certezze e potrebbero fare il colpaccio – l’ultimo successo in trasferta risale ad ottobre – in casa del Sudtirol, in quello che per adesso è un vero e proprio scontro salvezza (gli altoatesini sono quartultimi ed hanno 3 punti in meno della Samp). Trasferta non facile invece per lo Spezia, reduce dal 2-2 con il Palermo che ha messo fine ad una serie di tre vittorie di fila. I liguri sono terzi in classifica ed hanno qualcosa in più del Modena, che resta comunque un avversario ostico, soprattutto se affrontato al “Braglia”, dove non perde da settembre. Previsto equilibrio anche in Carrarese-Salernitana: 5 sconfitte di fila per i toscani, tornati in zona playout, mentre i campani stanno cercando di uscire dalla zona rossa e vengono da due risultati utili di fila. Leggera preferenza per gli uomini di Roberto Breda ma potrebbe essere un match dominato dalla paura di perdere. I gol non dovrebbero mancare, infine, in Bari-Cremonese: i Galletti devono riscattare la sconfitta di Castellammare di Stabia, i grigiorossi invece proveranno a vincere fuori casa dopo oltre un mese.

Serie B: possibili vincenti

Spezia o pareggio (in Modena-Spezia)

Sassuolo (in Sassuolo-Brescia)

Sampdoria (in Sudtirol-Sampdoria)

Le partite da almeno due gol complessivi

Modena-Spezia

Bari-Cremonese

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Modena-Spezia

Bari-Cremonese

La partita da meno di tre gol complessivi

Carrarese-Salernitana

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria è quotata a 2.90 su Goldbet e Lottomatica e a 2.85 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Carrarese-Salernitana è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI