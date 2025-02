Pronostici Premier League 15 febbraio: Guardiola, brividi e sorpasso

Premier League, torna in campo il Manchester City dopo la beffarda sconfitta in Champions con il Real Madrid: Guardiola dovrà fare attenzione al Newcastle.

In settimana, nel giro di pochi minuti, il Manchester City si è fatto rimontare dal Real Madrid nell’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League. L’ennesimo boccone amaro da inghiottire per Pep Guardiola e i suoi uomini, in una stagione che, contro ogni pronostico, sta riservando più di una amarezza ai campioni d’Inghilterra in carica, irriconoscibili dallo scorso autunno.

Fatto sta che i Cityzens sono ormai con un piede e mezzo fuori dalla competizione più importante: mercoledì prossimo dovranno vincere con almeno 2 gol di scarto al “Bernabeu” – l’andata è terminata 2-3 – per evitare l’eliminazione.

Il calendario però è fitto e non concede pause. E prima di tornare a pensare al match di ritorno con i Blancos, De Bruyne e compagni sono chiamati a concentrarsi sulla delicatissima sfida con il Newcastle, che è anche uno scontro diretto per un quarto posto che non è affatto sicuro come si pensava qualche mese fa. Il Manchester City, infatti, è al momento quinto, a -2 dal Chelsea e con gli stessi punti, 41, dei Magpies. I bianconeri, reduci dalle due vittorie nelle coppe nazionali con Arsenal e Birmingham, potrebbero approfittare di un avversario distratto ed affaticato dalla Champions League e che da metà gennaio in poi ha tenuto la porta inviolata in una sola occasione: entrambe dovrebbero andare a segno.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le squadre in lotta per il quarto posto, in questo turno l’Aston Villa ha una grande occasione. La squadra di Unai Emery, che sette giorni fa ha battuto 2-1 il Tottenham eliminandolo dall’FA Cup, non può sbagliare contro l’Ipswich Town, che da quattro giornate non fa altro che perdere. I Tractor Boys, penultimi a quota 16 punti, difficilmente riusciranno a limitare i danni a Birmingham.

Sognano un colpaccio esterno Nottingham Forest e Bournemouth, le due grandi sorprese di questa Premier League. La squadra di Nuno Espirito Santo, terza in classifica, due settimane fa ha preso a pallate il Brighton (7-0) e, nonostante affronti un avversario insidioso come il Fulham, può tornare da Craven Cottage con almeno un punto in tasca. Trasferta sulla carta decisamente più abbordabile per le Cherries, impegnate contro il disastroso Southampton di Ivan Juric, sempre più ultimo. Non c’è un chiaro favorito, infine, nel derby londinese tra West Ham e Brentford: il fattore campo potrebbe fare la differenza ma di questi Hammers non c’è da fidarsi alla luce del rendimento troppo discontinuo.

Premier League: possibili vincenti

Aston Villa (in Aston Villa-Ipswich Town)

Nottingham Forest o pareggio (in Fulham-Nottingham Forest)

Bournemouth (in Southampton-Bournemouth)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Aston Villa-Ipswich Town

Manchester City-Newcastle

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Fulham-Nottingham Forest

West Ham-Brentford

Manchester City-Newcastle

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Manchester City-Newcastle è quotato invece a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

