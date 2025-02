Pronostici Bundesliga 15 febbraio: Borussia Dortmund pronto a sfatare il tabù

Bundesliga, rinato in Champions League il Borussia Dortmund cercherà di voltare pagina anche in campionato: c’è il derby con Bochum.

Tornare a respirare l’aria della Champions League, in settimana, è stato salutare per il Borussia Dortmund, che a Lisbona martedì scorso ha giocato un secondo tempo fantastico rifilando tre gol ai padroni di casa dello Sporting CP (0-3) nello spareggio ed ipotecando la qualificazione agli ottavi della coppa dalle grandi orecchie.

Prima gioia da quando è sulla panchina giallonera per Niko Kovac, che pochi giorni prima aveva esordito con una dolorosa sconfitta nello scontro diretto con lo Stoccarda (1-2) in Bundesliga. In campionato, infatti, il Borussia Dortmund continua sorprendemente ad arrancare e dopo 21 giornate si ritrova addirittura all’undicesimo posto, a -7 dal Lipsia quarto. La classifica è ancora corta ma, giornata dopo giornata, il margine d’errore diventa sempre più sottile. Kovac si augura che la scintillante prestazione in coppa faccia da spinta propulsiva in vista del derby regionale con il Bochum, non sentito come quello con lo Schalke 04 – oggi in cadetteria – ma comunque non privo di fascino. I biancoblù sono sempre ultimi (a pari punti con il neopromosso Kiel) e lo spettro della retrocessione, già sfiorata lo scorso anno, incombe. Tuttavia, con il nuovo tecnico Dieter Hecking l’andazzo sembra essere cambiato. E lo dimostra anche il fatto che nelle ultime 5 giornate il Bochum sia riuscito ad evitare tre volte la sconfitta.

I gialloneri si sono aggiudicati gli ultimi due precedenti (3-1 e 4-2) ma da quando il Bochum ha rimesso piede in massima serie l’unico successo del Borussia è arrivato in Coppa di Germania. Trasferta che cela qualche insidia, dunque. E non sarebbe affatto una sorpresa se i padroni di casa riuscissero a segnare almeno una rete, sfruttando anche la possile stanchezza del Dortmund per via del doppio impegno.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Stoccarda ha rilanciato le proprie ambizioni con l’importante vittoria del Signal Iduna Park ma nell’ultimo periodo è stato troppo discontinuo: il Wolfsburg, reduce da 3 pareggi consecutivi (l’ultimo dei quali con i campioni in carica del Leverkusen) potrebbe dargli filo da torcere in una gara che non si preannuncia povera di gol.

È in ripresa il Friburgo, che nelle ultime due giornate ha sfruttato un calendario agevole battendo Heidenheim e Bochum, due squadre in lotta per evitare la retrocessione. Grifo e compagni partono leggermente favoriti anche contro il St. Pauli ma il club di Amburgo ha qualcosa in più rispetto agli ultimi due avversari affrontati e secondo noi venderà cara la pelle. Interessante, infine, pure la sfida tra Union Berlino e Borussia Monchengladbach, entrambe apparse in salute nelle ultime uscite. Occhio ai capitolini, che sabato scorso si sono scatenati in casa dell’Hoffenheim, travolto 4-0.

Bundesliga: possibili vincenti

Union Berlino o pareggio (in Union Berlino-Borussia Monchengladbach)

Friburgo o pareggio (in St. Pauli-Friburgo)

Borussia Dortmund (in Bochum-Borussia Dortmund)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bochum-Borussia Dortmund

Stoccarda-Wolfsburg

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bochum-Borussia Dortmund

Union Berlino-Borussia Monchengladbach

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata a 1.67 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Stoccarda-Wolfsburg è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

