Pronostico Paok-FCSB: è l’ora della rivincita

Paok-FCSB è uno spareggio per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League.

L’ora della rivincita, anche perché se finisse come successo nella fase a gironi, la prima con questo nuovo metodo di Europa League, il Paok potrebbe serenamente considerarsi fuori dalla manifestazione. Certo, i padroni di casa si sono guadagnati un posto in questi playoff solamente grazie alla differenza reti e questo è tutto dire. Ma gli spareggi si sa, sono un’altra cosa.

Sì, queste due formazioni si sono affrontate durante la prima fase e i romeni dell’FCSB hanno vinto in trasferta. Anche in maniera inaspettata. Ecco perché i greci in questo match cercano la rivincita per tenere aperto, almeno per un’altra settimana, il discorso qualificazione. E siccome il Paok, nelle ultime cinque partite, ha vinto tre volte (ha perso contro la Real Sociedad e l’Aek due squadre fuori dalla portata) possiamo tranquillamente affermare che si sta vivendo un buon momento di forma.

Due vittorie, due pareggi e una sconfitta invece nelle ultime cinque per gli ospiti e, quella sconfitta, è arrivata proprio nell’ultima giornata della prima fase della manifestazione contro il Manchester United. Diciamo che ci sta perdere contro la formazione di Amorim, ma in generale, la squadra, tranne nell’ultima occasione in campionato (pari punti insieme al Cluj davanti a tutti) ha mostrato di avere alcuni problemi offensivi. E questo potrebbe incidere nell’andamento di questa partita.

Come vedere Paok-FCSB in diretta tv e streaming

La sfida Paok-FCSB, valida per lo spareggio d'andata che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale, giovedì alle 21:00.

Il pronostico

Spettacolo poco, meglio passare in un’altra partita. Ma sicuramente un match ricco di tensione con una vittoria del PAOL pronosticabile. Magari in un match da meno di tre reti complessive. In poche parole, il passaggio del turno, si deciderà la prossima settimana in Romania.

Le probabili formazioni di Paok-FCSB

PAOK (3-5-2): Kotarski; Sastre, Kedziora, Michailidis, Otto; Schwab, Meite; Shoretire, Camara, Taison; Samatta.

FCSB (4-3-3): Tarnovanu; Radunovic, Dawa, M. Popsecu, Cretu; Cisotti, Sut; Miculescu, Tanase, Gheorghita; Birligea

POSSIBILE RISULTATO: 1-0